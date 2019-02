Hommage au civisme - Le ministre Christian Dubé félicite le récipiendaire de la région de la Montérégie





QUÉBEC, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie, Christian Dubé, félicite Noureddine Fard, un citoyen honoré ce matin lors de la 33e édition de l'Hommage au civisme, pour un acte courageux qu'il a accompli en 2017.

À l'occasion de la cérémonie tenue à l'hôtel du Parlement de Québec, la ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, Mme Sonia LeBel, a remis des décorations et des distinctions à huit Québécois. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, six citoyens ont reçu la médaille du civisme et deux, la mention d'honneur.

Pour sa part, Nourredine Fard a reçu une médaille. Voici son récit.

M. Noureddine Fard

Vers 14 h 30, le 19 août 2017, Noureddine roule vers la sortie du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Soudain, il remarque une voiture immobilisée sur l'accotement. Un homme inerte se trouve à l'intérieur de l'habitacle rempli d'une fumée épaisse et de plusieurs couleurs. Sans attendre, Noureddine s'élance à son secours. Le pouls de la victime est très faible. Noureddine le tire par les poignets, mais les jambes et les pieds de l'homme restent coincés sous le tableau de bord. Avec l'aide d'un autre conducteur, Noureddine parviendra à sortir l'homme et à le placer en sécurité avant l'arrivée des secours.

Citations :

« Aujourd'hui, le gouvernement du Québec rend hommage à huit héros qui, malgré le danger, ont risqué leur vie pour sauver celles d'autres personnes. Ces individus sont allés au-delà de leur devoir citoyen de bon samaritain et ont fait preuve d'un altruisme hors du commun. Les actes de bravoure qu'ils ont posés témoignent d'une force intérieure et d'un courage admirables qui sont une inspiration pour tous les Québécois et les Québécoises. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

« C'est un honneur pour moi de souligner le courage remarquable de Noureddine Fard. Il a fait preuve d'altruisme dans une situation périlleuse et est un exemple pour toutes et tous. Je le félicite pour l'acte de bravoure qu'il a accompli. Je tiens à saluer aujourd'hui ce héros ainsi que tous les récipiendaires du prix Hommage au civisme! »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie.

Information complémentaire

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de cette loi, une intervention auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois mis la vie du sauveteur en danger, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et valoir à son auteur une décoration ou une distinction.

www.justice.gouv.qc.ca

