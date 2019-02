Hommage au civisme - 8 personnes ayant fait preuve de courage et d'héroïsme honorées par la ministre de la Justice





QUÉBEC, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la 33e cérémonie Hommage au civisme, la ministre de la justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, Mme Sonia LeBel, a honoré aujourd'hui le courage et l'héroïsme dont ont fait preuve huit Québécois qui ont sauvé la vie d'une autre personne dans des situations périlleuses.

Les actes de civisme dont il est question ont été réalisés au cours de l'année 2017, dans différentes circonstances telles que lors d'un accident de la route, d'une situation à risque de noyade ou d'autres situations dangereuses.

Lors de cet événement, la ministre a décerné aux récipiendaires six médailles et deux mentions d'honneur. Les noms des récipiendaires de ces distinctions ainsi qu'une brève description de l'acte accompli sont présentés en annexe.

Citation :

« Aujourd'hui, le gouvernement du Québec rend hommage à huit héros qui, malgré le danger, ont risqué leur vie pour sauver celles d'autres personnes. Ces individus sont allés au-delà de leur devoir citoyen de bon samaritain et ont fait preuve d'un altruisme hors du commun. Les actes de bravoure qu'ils ont posés témoignent d'une force intérieure et d'un courage admirables qui sont une inspiration pour tous les Québécois et les Québécoises. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

Information complémentaire

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de cette loi, une intervention auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois mis la vie du sauveteur en danger, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et valoir à son auteur une décoration ou une distinction.

Ainsi, la médaille du civisme récompense un acte de civisme exceptionnel accompli dans des circonstances périlleuses.

La mention d'honneur du civisme, quant à elle, récompense un acte de courage ou de dévouement réalisé dans des circonstances difficiles.

Liens connexes :

Pour plus de détails, consultez la section Hommage au civisme sur le site Internet du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca.

Dépliant - Hommage au civisme

Actes accomplis en 2017

Région de la Mauricie

M. Frédéric Beaulieu

Le 8 avril 2017, Frédéric entend un cri de détresse alors qu'il fait son jogging matinal sur la Promenade Maurice, qui longe la rivière Saint-Maurice. En regardant la rivière, il aperçoit un canot à la renverse, puis un homme se cramponnant désespérément sur une plaque de glace. En s'allongeant sur la plaque glacée, Frédéric réussit à sortir l'homme des eaux gelées.

Région de Chaudière-Appalaches

M. Patrick Beaulieu et M. Robert Masson

Alors qu'il s'affaire dans son cabanon, le 23 juin 2017, Robert entend un gros boum percer le silence des environs. En regardant vers le lac des Sources, il aperçoit une voiture, à 60 pieds de la rive, couler tranquillement dans les eaux d'une profondeur de 30 pieds. Un homme inconscient se trouve à l'intérieur. Aidé par son voisin Patrick, les deux hommes réussissent à ramener la victime à la rive.

Région de la Capitale-Nationale

M. Aymen Derbali

À l'heure de la prière, le 29 janvier 2017, un homme armé entre dans la Grande Mosquée de Québec et ouvre le feu sur des fidèles. Paniqués, les gens courent pour tenter de trouver un abri et plusieurs s'entassent dans le « mihrab », une petite niche dans le mur situé à l'avant de la salle. Aymen voit le tireur se diriger vers les fidèles et son seul réflexe est de l'intercepter pour empêcher qu'il abatte les personnes présentes, qu'il considère comme « ses frères ».

Région de la Montérégie

M. Noureddine Fard

Vers 14h30, le 19 août 2017, Noureddine roule vers la sortie du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Soudain, il remarque une voiture immobilisée sur l'accotement. Un homme inerte se trouve à l'intérieur de l'habitacle rempli d'une fumée épaisse et de plusieurs couleurs. Sans attendre, Noureddine s'élance à son secours. Le pouls de la victime est très faible. Noureddine le tire par les poignets, mais les jambes et les pieds de l'homme restent coincés sous le tableau de bord. Avec l'aide d'un autre conducteur, Noureddine parviendra à sortir l'homme et à le placer en sécurité avant l'arrivée des secours.

Région de l'Outaouais

M. Jake Gravelle et M. Derek McColgan

Alors qu'ils roulent en direction de leur campement de chasse, le 9 juin 2017, Jake et Derek aperçoivent un Jeep Cherokee qui fonce droit sur eux. Malgré une tentative d'évitement, les deux véhicules se percutent à une vitesse atteignant les 70km/h. Il y a du propane dans les véhicules et un incendie se déclare aussitôt dans le Jeep, retenant prisonniers ses deux occupants. Sans attendre, Jake et Derek se précipitent vers le Jeep pour porter secours aux victimes. Ils réussissent à sortir le conducteur de l'habitacle en flammes et à le transporter à une cinquantaine de pieds du brasier. Il est trop tard pour sauver le passager.

Région de la Capitale-Nationale

M. Azzedine Soufiane (Posthume)

Après avoir fermé son commerce, Azzedine se rend à la Grande Mosquée de Québec pour la prière du soir, comme à son habitude. Quelques minutes après le début de la prière, des coups de feu se font entendre : un homme armé tire sur les fidèles rassemblés. Plusieurs personnes tentent de se cacher au fond de la salle et Azzedine les rejoint. Lorsqu'il voit un courageux se faire cribler de balles, il se rue sur l'agresseur et réussit à le maîtriser pendant quelques secondes. Peine perdue; le tireur se dégage et décharge son arme sur Azzedine, qui sera atteint mortellement.

