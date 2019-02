Hommage au civisme - La ministre Geneviève Guilbault félicite les récipiendaires de la région de la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, félicite Aymen Derbali et Azzedine Soufiane (à titre posthume), deux citoyens honorés ce matin lors de la 33e édition de l'Hommage au civisme, pour un acte courageux qu'ils ont accompli en 2017.

À l'occasion de la cérémonie tenue à l'hôtel du Parlement de Québec, la ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, Mme Sonia LeBel, a remis des décorations et des distinctions à huit Québécois. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, six citoyens ont reçu la médaille du civisme et deux, la mention d'honneur.

Pour leur part, Aymen Derbali et Azzedine Soufiane ont reçu chacun une médaille. Voici leurs récits.

Aymen Derbali

À l'heure de la prière, le 29 janvier 2017, un homme armé entre dans la Grande Mosquée de Québec et ouvre le feu sur des fidèles. Paniqués, les gens courent pour tenter de trouver un abri et plusieurs s'entassent dans le « mihrab », une petite niche dans le mur situé à l'avant de la salle. Aymen voit le tireur se diriger vers les fidèles et son seul réflexe est de l'intercepter pour empêcher qu'il abatte les personnes présentes, qu'il considère comme « ses frères ».

Azzedine Soufiane (à titre posthume)

Après avoir fermé son commerce, Azzedine se rend à la Grande Mosquée de Québec pour la prière du soir, comme à son habitude. Quelques minutes après le début de la prière, des coups de feu se font entendre : un homme armé tire sur les fidèles rassemblés. Plusieurs personnes tentent de se cacher au fond de la salle et Azzedine les rejoint. Lorsqu'il voit un courageux se faire cribler de balles, il se rue sur l'agresseur et réussit à le maîtriser pendant quelques secondes. Peine perdue; le tireur se dégage et décharge son arme sur Azzedine, qui sera atteint mortellement.

Citations :

« Aujourd'hui, le gouvernement du Québec rend hommage à huit héros qui, malgré le danger, ont risqué leur vie pour sauver celles d'autres personnes. Ces individus sont allés au-delà de leur devoir citoyen de bon samaritain et ont fait preuve d'un altruisme hors du commun. Les actes de bravoure qu'elles ont posés témoignent d'une force intérieure et d'un courage admirables qui sont une inspiration pour tous les Québécois et les Québécoises. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

« Je suis honorée de souligner le courage des récipiendaires de la médaille du civisme et de la mention d'honneur. Ces héros ont fait preuve d'altruisme dans des situations périlleuses et sont un exemple pour toutes et tous. Je les félicite pour les actes de bravoure qu'ils ont accomplis. »

Geneviève Guilbaut, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de cette loi, une intervention auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois mis la vie du sauveteur en danger, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et valoir à son auteur une décoration ou une distinction.

