Hommage au civisme - Le ministre Jean Boulet félicite le récipiendaire de la région de la Mauricie





QUÉBEC, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, félicite Frédéric Beaulieu, un citoyen honoré ce matin lors de la 33e édition de l'Hommage au civisme, pour un acte courageux qu'il a accompli en 2017.

À l'occasion de la cérémonie tenue à l'hôtel du Parlement de Québec, la ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, Mme Sonia LeBel, a remis des décorations et des distinctions à huit Québécois. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, six citoyens ont reçu la médaille du civisme et deux, la mention d'honneur.

Pour sa part, Frédéric Beaulieu a reçu une médaille. Voici son récit.

M. Frédéric Beaulieu

Le 8 avril 2017, Frédéric entend un cri de détresse alors qu'il fait son jogging matinal sur la Promenade Maurice qui longe la rivière Saint-Maurice. En regardant la rivière, il aperçoit un canot à la renverse, puis un homme se cramponnant désespérément sur une plaque de glace. En s'allongeant sur la plaque glacée, Frédéric réussit à sortir l'homme des eaux gelées.

Citations :

« Aujourd'hui, le gouvernement du Québec rend hommage à huit héros qui, malgré le danger, ont risqué leur vie pour sauver celles d'autres personnes. Ces individus sont allés au-delà de leur devoir citoyen de bon samaritain et ont fait preuve d'un altruisme hors du commun. Les actes de bravoure qu'ils ont posés témoignent d'une force intérieure et d'un courage admirables qui sont une inspiration pour tous les Québécois et les Québécoises. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

« C'est un honneur pour moi de souligner le courage remarquable dont a fait preuve Frédéric Beaulieu en sauvant la vie d'une personne au risque de la sienne. Ce citoyen représente l'essence même du civisme : sans hésiter, il a fait preuve d'une force remarquable devant le danger qui se présentait devant lui. Je tiens à saluer aujourd'hui ce héros. »

Jean Boulet, Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Information complémentaire

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de cette loi, une intervention auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois mis la vie du sauveteur en danger, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et valoir à son auteur une décoration ou une distinction.

Liens connexes :

La description des actes de civisme est accessible sur le site Internet du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la Condition féminine

