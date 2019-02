Gary Gardner se joint à Sedgwick à titre de vice-président directeur des ventes nationales au Canada





TORONTO, le 4 février 2019 /CNW/ - Sedgwick, un chef de file mondial dans la prestation de solutions intégrées de gestion d'affaires, de risques et d'avantages sociaux fondées sur la technologie, a annoncé la nomination de Gary Gardner au poste de vice-président directeur des ventes nationales au Canada.

Fort de ses 35 ans d'expérience en vente et en marketing à l'échelle mondiale, il apporte à Sedgwick une expertise en matière d'invalidité, de gestion des données, d'externalisation des processus d'affaires, d'assurance dommages, d'administration des réclamations par des tiers et de prestation de conseils en indemnisation des accidents du travail. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il lui incombera de superviser les ventes des produits et des services de Sedgwick au Canada, de concevoir des stratégies de développement des affaires, de cibler de nouvelles occasions sur le marché et de soutenir la croissance continue des activités de Sedgwick à l'échelle du pays.

« Gary se joint à notre entreprise à une étape charnière du développement des affaires de Sedgwick au Canada, et je suis persuadé qu'il excellera dans son nouveau poste et qu'il optimisera nos activités de vente afin que nous puissions mieux servir nos clients et atteindre nos objectifs commerciaux », a déclaré Michael C. Holden, président de Sedgwick au Canada.

Il possède le titre de Professionnel d'assurance agréé (PAA) de l'Institut d'assurance du Canada (IAC). On lui a témoigné de la reconnaissance pour son engagement social au nom de l'Ontario Risk and Insurance Management Society (ORIMS) et de la Women in Insurance Cancer Crusade (WICC). Il est titulaire d'un baccalauréat de l'Université de Toronto.

« La connaissance de Gary de nos services de réclamations ainsi que de solutions d'externalisation des processus d'affaires et de solutions de conseils apportera une valeur ajoutée pour Sedgwick et nos clients », a déclaré Bob Peterson, président du groupe Sedgwick. « Compte tenu de sa vaste expérience du secteur, la nomination de Gary s'arrime bien à notre stratégie d'affaires et appuie nos plans d'expansion continue dans ce marché. »

