Le gouvernement du Canada annonce la construction d'un nouvel édifice fédéral à Shawinigan

SHAWINIGAN, QC, le 4 févr. 2019 /CNW/ - Au nom du gouvernement du Canada, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Saint-Maurice-Champlain, et Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, ont annoncé aujourd'hui la construction d'un nouvel immeuble sur le site actuel du Centre national de vérification et de recouvrement (CNVR) de l'Agence du revenu du Canada (ARC), à Shawinigan.

Le nouvel immeuble, dont la construction devrait débuter en 2022, remplacera l'édifice actuel, inauguré en 1979. Le projet annoncé inclura la construction du nouvel édifice, la déconstruction de l'édifice actuel et l'aménagement du stationnement. Il permettra de fournir aux employés du CNVR un milieu de travail moderne qui correspond mieux aux nouveaux besoins de l'ARC et qui répondra aux nouvelles exigences du gouvernement en matière de développement durable.

Le gouvernement du Canada lancera au cours des prochaines semaines des appels d'offres qui permettront de définir la conception et le design de l'édifice. L'appel d'offres permettant de trouver l'entreprise qui construira l'édifice sera lancé en 2021. La construction devrait débuter en 2022 et se terminer en 2024. La déconstruction de l'édifice actuel et l'aménagement du terrain auront lieu par la suite.

Le gouvernement du Canada réalisera les travaux requis pour maintenir l'intégrité de l'édifice actuel et assurer la santé et la sécurité des occupants et des visiteurs jusqu'à sa déconstruction.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à ce que les Canadiens d'un bout à l'autre du pays aient accès au meilleur service qui soit lorsqu'ils s'adressent à l'Agence du revenu du Canada. La création d'un Centre national de vérification et de recouvrement à Shawinigan nous a permis d'encore mieux répondre aux besoins de la population. L'annonce d'aujourd'hui confirme encore une fois l'importance qu'accorde le gouvernement au CNVR et son intention de garder celui-ci à long terme à Shawinigan. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national

« Depuis plus de 40 ans, l'Agence du revenu du Canada est un employeur précieux pour la Mauricie. Le nouvel édifice fédéral sera un joyau dont les gens de Shawinigan pourront réellement être fiers, et qui contribuera à la productivité de ses occupants.»

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Saint-Maurice-Champlain

« Services publics et Approvisionnement Canada est fier de renouveler son parc immobilier et ainsi fournir un édifice plus moderne, respectueux de l'environnement et à la fine pointe de la technologie aux employés fédéraux qui travaillent à Shawinigan. »

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

Les faits en bref

En lien avec la Stratégie fédérale de développement durable, le nouvel édifice sera construit selon les normes écoénergétiques LEED-Or, aura une empreinte de carbone inférieure à l'édifice actuel et intégrera des technologies modernes de construction et d'entretien d'immeubles.

La superficie utilisable totale du nouvel édifice sera de l'ordre de 20 000 m², supérieure à celle de l'édifice actuel (environ 17 000 m² utilisables). Par contre, son empreinte au sol sera inférieure puisqu'il comptera un plus grand nombre d'étages.

L'Agence du revenu du Canada occupe l'immeuble depuis 1979.

occupe l'immeuble depuis 1979. Les quelque 1600 employés qui travaillent présentement dans l'édifice actuel seront relocalisés dans le nouvel édifice. Aucune relocalisation temporaire des employés ne sera nécessaire durant les travaux. Les employés concernés sont répartis comme suit : plus de 1300 employés de l'ARC, plus de 200 employés d'Emploi et Développement social Canada et quelques employés de Santé Canada .

