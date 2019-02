CBPE acquiert une participation majoritaire dans l'ORC Simbec-Orion





Simbec-Orion Group Limited ("Simbec-Orion"), un leader européen de la recherche clinique de niche à service complet a annoncé aujourd'hui que CBPE Capital LLP ("CBPE") a acquis une participation majoritaire dans l'entreprise.

L'investissement, effectué dans le cadre d'un rachat par les cadres, permettra à Simbec-Orion de financer sa croissance et son expansion à l'échelle internationale.

L'investissement effectué par l'intermédiaire du CPBE Capital Fund IX, d'une valeur de 459 M£, a acquis la participation du Wales Life Sciences Investment Fund LP (" WLSIF ") géré par Arix Capital Management Limited, une filiale d'Arix Bioscience PLC. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été communiqués.

Simbec-Orion est née de la fusion de Simbec Research et Orion Clinical en juin 2014, financée par la WLSIF après l'acquisition de Simbec Research en mai 2013.

Après plusieurs années de forte croissance depuis 2014, Simbec-Orion a vu son chiffre d'affaires total passer de 13,2 M£ pour la période allant jusqu'en décembre 2014 à plus de 30 M£ pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Simbec-Orion offre à ses clients une gamme complète de services d'ORC à toutes les étapes du développement des phases I, II et III. Simbec-Orion conçoit, exécute et répond aux besoins de développement clinique de ses clients dans le cadre d'études cliniques auprès de volontaires sains et de patients (incluant la gestion de projets, les opérations cliniques, la gestion des données, les statistiques et les affaires réglementaires). De plus, Simbec-Orion offre une gamme de services beaucoup plus étendue que ses pairs avec une gamme complète de services de développement clinique additionnels incluant le laboratoire central, la gestion des IMP et la pharmacovigilance.

Simbec-Orion (www.SimbecOrion.com) concentre ses ressources sur les sociétés de biotechnologie et les sociétés pharmaceutiques à petite, moyenne et grande capitalisation. Le Groupe se concentre sur ses domaines de spécialité, en particulier l'oncologie, les maladies rares et les indications orphelines, les maladies respiratoires et la médecine translationnelle (y compris les programmes FiH).

L'investissement de CBPE financera la croissance continue de Simbec-Orion, tant par croissance interne que par acquisitions. CBPE soutient depuis longtemps des équipes de direction expérimentées ayant fait leurs preuves en matière d'exécution opérationnelle et de fusions et acquisitions.

CBPE (www.cbpecapital.com) a engagé des fonds supplémentaires pour des investissements futurs dans l'exploitation, les installations et la poursuite de l'expansion. L'équipe de direction et CBPE ont l'intention de poursuivre l'expansion géographique du Groupe, en particulier aux Etats-Unis et en Europe continentale, et dans toutes ses unités:

études de phase I sur des volontaires sains au stade précoce;

études de phase I, II et III auprès de patients;

laboratoire central; et

conseil en développement de médicaments.

Le Professeur Sir Christopher Evans, fondateur et Vice-Président d'Arix Bioscience PLC, a déclaré "Nous avons soutenu Simbec Research pour la première fois en mai 2013 par le biais du Wales Life Sciences Investment Fund. Aujourd'hui, le Groupe est en bonne santé financière, le site gallois emploie plus de 120 personnes et le Groupe environ 300 personnes. L'annonce d'investissement faite aujourd'hui est une excellente nouvelle pour la société et pour l'engagement du Wales Life Sciences Investment Fund".

Ronald Openshaw, Directeur général de Simbec-Orion, a déclaré : "La combinaison de Simbec Recherche et d'Orion Clinique a fourni la base pour créer un ORC en croissance dans le marché intermédiaire. Nous avons créé une stratégie pour une offre clairement définie et différenciée où nos collaborateurs peuvent utiliser leur excellence, leur engagement et leur passion pour améliorer la vie des patients. Nous sommes ravis d'assurer ce retour pour la WLSIF et nous avons des plans clairs avec CBPE pour la croissance future du Groupe.".

Anand Jain, Partenaire CBPE, a déclaré "Nous suivons la croissance de Simbec-Orion depuis la fusion en 2014 et nous sommes heureux d'accompagner l'entreprise dans la prochaine phase de son développement. Nous sommes enthousiastes à l'idée de fournir à Simbec-Orion l'investissement et le soutien nécessaires au développement de ses services et à son expansion géographique".

