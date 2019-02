AVIS AUX MÉDIAS - KPMG discutera de l'état du secteur canadien de l'automobile dans le cadre du Salon international de l'automobile du Canada 2019





TORONTO, le 4 févr. 2019 /CNW/ - KPMG au Canada lancera la publication intitulée «?L'état du secteur canadien de l'automobile : réenvisager la voie à suivre?» en même temps qu'aura lieu le Salon international de l'automobile du Canada de cette année.

L'industrie canadienne de l'automobile a l'habitude des perturbations, mais la décision de General Motors de fermer son usine d'Oshawa jette un éclairage nouveau sur les effets de la restructuration mondiale, de l'évolution des tendances chez les consommateurs, et de la révolution en cours au sein des technologies de l'automobile. En ces temps de turbulences, comment l'industrie canadienne de l'automobile peut-elle s'adapter et préparer la voie au secteur de l'automobile de l'avenir? Comment les courants nationaux et mondiaux transforment-ils le rôle des fabricants d'origine et de leurs fournisseurs?

En tant que commanditaire de la Journée des médias qui a lieu au cours du Salon de l'automobile, KPMG explorera ces questions et favorisera des échanges éclairés avec les principales parties prenantes. Ces observations proviendront en partie de la 20e enquête de KPMG sur l'industrie mondiale de l'automobile, une enquête annuelle réalisée auprès de 3000 dirigeants du secteur de l'automobile et consommateurs sur l'avenir de ce secteur.

Quoi : KPMG au Canada répond aux médias



Quand : Le jeudi 14 février 2019



Qui : Peter Hatges, leader national de groupe sectoriel, Marchés de l'automobile, KPMG au

Canada



Où : Le Salon international de l'automobile du Canada, Palais des congrès du Toronto

métropolitain, édifice nord et édifice sud, 255 rue Front, Toronto.

