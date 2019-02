Contrebande de tabac - Revenu Québec annonce des amendes totalisant près de 800 000 $ pour 7 contrevenants

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent dans le cadre du programme ACCES. Le 5 avril 2018, à Saint-Hugues, des policiers ont effectué une perquisition dans une résidence et un bâtiment attenant, dans lesquels ils ont saisi un total de 6 000 cigarettes de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi, ainsi que la confiscation d'un document. Le contrevenant a payé l'amende au moment de sa condamnation.

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec dans le cadre du programme ACCES. Le 2 mai 2017, à Huntingdon, des policiers ont effectué une perquisition dans un véhicule et y ont saisi plus de 921 kilos de tabac de contrebande. Des documents et des téléphones cellulaires ont aussi été saisis. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi, ainsi que la suspension du permis de conduire de M. Babin pour une période de 30 jours.