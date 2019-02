Infractions à la Loi sur le recouvrement de certaines créances - National Credit Recovery inc. déclarée coupable





QUÉBEC, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'agence de recouvrement National Credit Recovery inc. a été déclarée coupable par le tribunal, le 27 novembre 2018 à Montréal, d'infractions à la Loi sur le recouvrement de certaines créances (LRCC). Son agent, M. Éric Gilbert, a pour sa part reconnu sa culpabilité à une accusation portée en vertu de la même loi. Ils devront payer respectivement des amendes de 2 566 $ et de 340 $.

L'Office reprochait à l'agence d'avoir communiqué avec une personne qui l'avait informée, lors d'une première communication, qu'elle n'était pas le débiteur. L'agence et son agent étaient aussi accusés d'avoir communiqué avec une débitrice plus d'une fois à son travail. Les infractions ont été commises en septembre 2014 et en mars 2016.

National Credit Recovery inc. a un établissement au Québec, situé au 666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 201, à Montréal.

