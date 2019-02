L'Hôtel Alt Calgary East Village est officiellement ouvert





CALGARY, Alberta, 04 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'hôtelier canadien Groupe Germain Hôtels a célébré hier l'ouverture officielle de l'Hôtel Alt Calgary East Village en accueillant des leaders de la communauté ainsi que des médias afin de leur faire découvrir le confort branché sans superflu de cet hôtel boutique. Il s'agit du 17e établissement de Groupe Germain Hôtels au pays et le deuxième hôtel du groupe dans cette ville canadienne suite à l'ouverture de l'Hôtel Le Germain Calgary en 2010, suivra un troisième hôtel en 2020 dans le University District.



Idéalement situé au coin des rues Confluence Way et 6th Avenue SE, l'Hôtel Alt Calgary East Village offre une vue imprenable sur la rivière Bow, ainsi que le centre-ville. L'hôtel propose 152 chambres confortables et bien pensées, pourvues d'une fenestration abondante apportant une luminosité sans pareille. « Dès que vous mettez les pieds dans le lobby vous sentez qu'il y a quelque chose de spécial avec cet hôtel, » indique Hugo Germain, directeur du développement chez Groupe Germain Hôtels, « de la spectaculaire mosaïque de Calgary qui vous accueille, le Altexpo, au lobby inondé de lumière, où vous voudrez prendre un café et relaxer pour profiter de l'espace! » conclut-il.

Comme dans tous les Hôtels Alt, le WI-FI ultrarapide est offert gratuitement, les chiens sont les bienvenus et il n'y a pas d'heure de départ fixe lorsque les invités réservent directement avec nous. Parmi les services offerts dans l'hôtel : dispositif de diffusion Chromecast, une salle d'entraînement ainsi que près de 3 400 pieds carrés d'espaces de réunion répartis en 4 salles polyvalentes offrant des technologies de pointe. Altcetera, notre aire de restauration sur le pouce, située dans le lobby de l'hôtel, offre une belle sélection de collations et rafraîchissements.

Conçu par la firme canadienne Lemay Michaud Architecture, ce nouvel hôtel se démarque par un design ultramoderne inspiré par le passé industriel du quartier. La fenestration évoque les usines d'une autre époque dont celle de l'édifice voisin : l'ancienne usine de matelas Simmons.

Lors de cet événement nous avons aussi annoncé l'ouverture prochaine de deux restaurants dans l'Hôtel Alt Calgary East Village. Dans un premier temps CHIX Eggshop de Connie DeSousa et John Jackson, co-fondateurs et propriétaires de CHARCUT Roast House, situé à tout à côté de l'Hôtel Le Germain Calgary, et charbar at the Simmons. Le concept du CHIX Eggshop est un café-restaurant rapide-raffiné original et rétro à la fois, ouvert pour le petit-déjeuner et le lunch avec service au comptoir. Les plats y seront soigneusement élaborés et servis rapidement, ils seront accompagnés de breuvages et cocktails inédits qui sauront surprendre. CHIX Eggshop ouvrira ses portes plus tard ce printemps.

« Nous sommes enchantés de collaborer à nouveau avec Groupe Germain Hôtels car CHIX Eggshop se démarquera grâce à sa personnalité et services inégalés, tout comme les Hôtels Alt, » affirme DeSousa. « Ce café-restaurant rapide-raffiné sera l'endroit de rencontre idéal pour les Calgariens et les visiteurs, nous avons hâte de dévoiler notre vision dans les prochains mois. »

« Le nouveau restaurant sera un incontournable très attendu qui se mariera parfaitement avec le dynamisme et le développement rapide du East Village et de l'Hôtel Alt, » ajoute Jackson. « C'est excitant aussi de proposer ce nouveau concept dans la communauté, de contribuer à l'évolution et la mise en valeur de la ville dans laquelle nous sommes pleinement impliqués. »

Le deuxième restaurant qui ouvrira ses portes sera Barshoku par le renommé chef Darren MacLean. Barshoku se veut un concept raffiné qui mettra à l'honneur les poissons et les légumes locaux canadiens. Ayant fait le choix de ne pas offrir de viande, le restaurant présentera les poissons et végétaux d'une façon inédite et originale. Le parti-pris de Darren MacLean de la « nageoire aux écailles » se reflètera dans les créations innovantes de sushis et nigiris et mettant en vedette la toute première chambre de vieillissement à sec pour les poissons au Canada.

« Je suis emballé de travailler avec Groupe Germain Hôtels et nos voisins, Connie DeSousa et John Jackson, » indique MacLean. « En plus de Barshoku, j'ai le plaisir d'annoncer NUPO, un concept de restaurant-bar de huit places à l'intérieur du restaurant. Les convives vivront une expérience intime et sans cesse renouvelée de menu dégustation du chef qui mettra en valeur les aliments locaux ainsi que les influences culturelles du Canada. »

Ce partenariat unique pour l'Hôtel Alt Calgary East Village viendra promouvoir la scène de la cuisine locale et interpellera la communauté tout en rehaussant le profil de East Village, Calgary et du Canada.

L'East Village est un village urbain dynamique avec ses rues piétonnières, ses servies variés, son offre de divertissements unique et sa proximité avec la nature. Il est tout près de plusieurs attractions locales dont le Scotiabank Saddledome et le Calgary Stampede, le Studio Bell, St. Patrick's Island Park et la New Central Library, pour n'en nommer que quelques-unes. Que ce soit pour un voyage d'affaire ou d'agrément, le quartier saura plaire à tous.

« L'Hôtel Alt Calgary East Village est un exemple de la croissance continue et du développement sophistiqué qui a été attiré par ce quartier, » commente Michael Brown, le président et directeur général de Calgary Municipal Land Corporation (CMLC). « Cet hôtel moderne et innovateur est un complément parfait à la personnalité dynamique de l'East Village, et nous sommes emballés de voir de nouveaux visiteurs découvrir notre communauté. Avec l'ajout de ses deux restaurants, ce quartier deviendra certainement un incontournable pour non seulement les voyageurs mais aussi les Calgariens. »

À propos de Connie DeSousa et John Jackson

Co-chefs et co-propriétaires de CHARCUT Roast House, restaurant charbar, Rooftop Bar @ Simmons et Alley Burger

John Jackson et Connie DeSousa se sont rencontrés à Calgary en 1999 et sont devenus instantanément des partenaires culinaires ayant pour but d'acquérir l'expérience nécessaire pour devenir des restaurateurs à succès. Sautons en 2009, l'année ou les deux partenaires sont de retour à Calgary pour ouvrir CHARCUT Roast House, une approche évolutive de la restauration dans le respect de la ferme à la table canadienne. Le restaurant a rapidement été nommé le meilleur restaurant au Canada et figure toujours en haut du palmarès. Après CHARCUT arrive l'ouverture de charbar en 2015, inspiré de l'Argentine avec des influences italiennes et espagnoles. Situé dans l'édifice historique Simmons près de la rivière Bow dans le quartier renouvelé de East Village, il a été nommé meilleur restaurant de Calgary en 2015. Pour plus d'informations au sujet de Chix Eggshop, visitez www.chixeggshop.com et suivez nous sur Instagram et Facebook pour voir éclore nos projets.

À propos Darren MacLean

Darren MacLean est un chef et restaurateur canadien réputé. En 2016 il ouvre à Calgary une brasserie de style japonais, Shokunin qui a été classé parmi les top 50 restaurants canadiens deux années de suite. Grâce à son souci du détail et son savoir-faire inégalés, MacLean est reconnu comme l'un des meilleurs chefs au Canada et a retenu l'attention de Netflix. Participant à l'émission de compétition culinaire The Final Table, MacLean a devancé 20 des meilleurs chefs au monde pour cuisiner pour neuf des meilleurs chefs de la planète lors de la finale. Plus d'informations à suivre au sujet de BarShoku et NUPO.

À propos des Hôtels Alt

Aux Hôtels Alt, nous aimons défier les conventions. C'est pourquoi nous offrons à nos invités ce dont ils ont vraiment besoin, sans superflu. Des chambres confortables et bien pensées, un design branché et un environnement écoresponsable : voilà ce qui les attend à leur arrivée. Les Hôtels Alt sont situés à Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Québec, Montréal, Brossard, Halifax, St. John's et en 2020 des Hôtels Alt ouvriront leurs portes dans le University District à Calgary et à l'Aéroport d'Ottawa. Hotels Alt . Stylé. Futé.

À propos de Groupe Germain Hôtels

Groupe Germain Hôtels est une entreprise familiale canadienne qui possède et exploite les Hôtels Le Germain, les Hôtels Alt et Alt+ à travers le Canada. Au rang des 50 sociétés les mieux gérées au pays, l'entreprise est reconnue pour sa philosophie d'accueil exceptionnelle et pour le style unique qui caractérise ses hôtels. Ayant célébré son 30e anniversaire en 2018, Groupe Germain Hôtels a atteint son objectif ambitieux de 20 hôtels d'ici 2020, l'entreprise qui compte 1 250 employés vise maintenant à devenir le premier hôtelier indépendant à offrir aux voyageurs un réseau d'hôtels authentiquement pancanadien. Visitez Groupe Germain Hôtels

