Le programme d'agrément des CPA canadiens : parfaitement adapté aux besoins professionnels à l'ère de l'information

TORONTO, le 4 févr. 2019 /CNW/ - Puisque le monde des affaires passe à l'ère de l'information, les comptables professionnels agréés voient à se doter des compétences numériques et des compétences en données essentielles à la création de valeur dans les organisations. Afin de pouvoir répondre à la demande croissante de comptables chevronnés dans ces domaines clés, la profession a révisé la Grille de compétences des CPA. La grille, qui définit les connaissances et les compétences attendues aux fins de l'admission à la profession, met désormais davantage l'accent sur l'analyse des données et les systèmes d'information.

Les notions de fiscalité y ont également été mises à jour pour rendre compte de l'évolution de la réglementation fiscale, tant au Canada qu'à l'étranger.

La Grille de compétences des CPA établit les bases du programme d'agrément CPA, constitué du programme de formation professionnelle, des évaluations (notamment l'Examen final commun) et de l'expérience pratique. Elle indique les connaissances attendues des nouveaux CPA, qui doivent maîtriser deux types de compétences : les compétences techniques et les compétences habilitantes.

« À l'ère de l'information, exploiter les données, c'est pouvoir, affirme Joy Thomas, présidente et chef de la direction de Comptables professionnels agréés du Canada. Dans un monde saturé d'informations, pour prendre des décisions d'affaires éclairées, il faut savoir interpréter et utiliser judicieusement les données. »

En plus d'élargir les connaissances des nouveaux CPA liées à l'analyse des données et aux systèmes d'information ainsi qu'en fiscalité, CPA Canada propose à ses membres diverses occasions de perfectionnement professionnel pour qu'ils puissent toujours répondre aux nouveaux besoins de l'économie numérique. « L'un des plus grands avantages associés à la profession, c'est la perspective d'un apprentissage continu », explique Mme Thomas.

Le processus de modification relève du Comité sur la Grille de compétences de CPA Canada et tient compte des commentaires formulés par les employeurs, les universitaires et d'autres parties prenantes ainsi que par plus de 4 000 CPA de l'ensemble du pays qui ont participé à diverses consultations et initiatives organisées pour obtenir leur avis.

En raison de la nature du programme d'agrément CPA et de ses liens étroits avec la réglementation provinciale, et compte tenu des besoins des employeurs et des programmes des établissements d'enseignement supérieur, le processus de révision prend du temps. Parallèlement, au rythme où les changements technologiques se succèdent, les critères d'admission à la profession de CPA doivent être continuellement mis à jour pour tenir compte des nouvelles réalités du milieu des affaires. Au cours des deux prochaines années, CPA Canada annoncera d'autres mises à jour de la Grille de compétences découlant de l'évolution continue des exigences relatives aux compétences techniques et habilitantes.

« Comme le milieu des affaires est loin d'être figé, l'amélioration continue et le perfectionnement professionnel sont essentiels pour CPA Canada, les étudiants et les membres, souligne Tashia Batstone, vice-présidente principale, Relations externes et expansion des activités. La réussite économique future du pays repose sur la possibilité de recourir à une réserve abondante de professionnels de haut calibre en affaires et en comptabilité, bien au fait des tout derniers développements. »

