La Banque CIBC prolonge l'entente de distribution de services de recherche sur les actions avec Kepler Cheuvreux





Les clients européens pourront ainsi bénéficier des capacités d'exécution, de l'expertise des analystes et de la recherche sur les actions canadiennes de premier plan de la Banque

TORONTO, le 4 févr. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle distribuera les services de recherche sur les actions de Marchés mondiaux CIBC aux clients établis sur le territoire continental européen dans le cadre de son partenariat avec Kepler Cheuvreux, une société européenne indépendante de services financiers. La Banque CIBC mettra sa recherche axée sur le marché canadien, le savoir-faire de ses analystes et la qualité de son exécution à la disposition de la clientèle européenne de Kepler Cheuvreux.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la prolongation de l'entente de distribution de services de recherche sur les actions conclue en septembre 2018, alors que la Banque CIBC annonçait un partenariat avec Kepler Cheuvreux visant la distribution exclusive des services d'exécution et de recherche sur les actions européennes de premier plan de Kepler Cheuvreux aux clients institutionnels canadiens.

« Nous sommes ravis d'offrir aux clients institutionnels du territoire continental européen nos services de recherche sur les actions de sociétés à forte capitalisation, l'accès à nos analystes et nos capacités d'exécution de premier ordre par l'intermédiaire de la solide clientèle et de l'excellente plateforme de distribution de Kepler Cheuvreux », a souligné Ed Dodig, directeur général et chef, marché des actions, Marché des capitaux CIBC.

La Banque CIBC continuera à distribuer les services de recherche directement aux investisseurs au Royaume-Uni et en Irlande par l'intermédiaire de son équipe de spécialistes en actions établie à Londres, au Royaume-Uni.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Marchés des capitaux CIBC offre des produits et des services intégrés de réseau mondial, des services consultatifs et d'exécution en placement, des services de financement d'entreprises et des services de recherche de premier plan aux grandes entreprises, aux gouvernements et à des clients institutionnels à l'échelle mondiale. Visitez le site www.cibccm.com pour obtenir plus de renseignements sur la Banque CIBC et Marchés des capitaux CIBC. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

