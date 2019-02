Invitation de presse - Opération texto/cellulaire et ceinture de sécurité





MONTRÉAL, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec invitent les représentants des médias à participer à une opération qui permettra de repérer et de sanctionner les conducteurs de véhicules lourds et commerciaux qui utilisent un appareil électronique au volant ou qui ne portent pas leur ceinture de sécurité. Cette opération vise la sécurité routière, compromise notamment par l'utilisation du cellulaire au volant et le non-port de la ceinture de sécurité. Les journalistes sont invités à monter à bord d'un autobus, d'où ils pourront constater les infractions et obtenir des prises de vue intéressantes.

Plus de détails sur l'opération vous seront fournis sur demande.

Date : 6 février 2019 (L'opération pourrait être reportée en fonction de la température.)

Heure de départ : 10 h (prévoir un minimum de 1 h)

Point de départ : Poste de contrôle, autoroute 40, direction ouest, km 110, Saint-Sulpice

Veuillez confirmer votre présence auprès de Marie-Josée Michaud.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

