BakeMark nomme un nouveau vice-président du développement de succursales et de la fabrication





PICO RIVERA, Californie, 4 février 2019 /CNW/ - BakeMark annonce aujourd'hui la nomination de John Kupniewski en tant que vice-président, Développement de succursales et fabrication, à compter du 4 février 2019.

Vétéran des opérations d'usine et de la fabrication, John Kupniewski apporte au poste plus de 30 ans d'expérience. Encore récemment, il a été vice-président chez CSM Bakery Solutions, chargé de la chaîne d'approvisionnement, poste qui l'a vu chapeauter le développement stratégique et les opérations quotidiennes des organisations de fabrication et de chaîne d'approvisionnement de CSM en Amérique du Nord. Il a également travaillé dans d'autres sociétés telles que Safeway, Bimbo Bakeries et Ralphs, où il a occupé divers postes de direction dans les opérations d'usine et la fabrication. Par ailleurs, il a servi dans la Force aérienne des États-Unis (U.S. Air Force) pendant quatre ans et, parallèlement, a également étudié les sciences politiques au Collège communautaire de la Force aérienne (Community College of the Air Force). Chez BakeMark, tout en dirigeant la fabrication, il supervisera aussi la succursale de Los Angeles, fonction qui englobe les ventes, les achats et les opérations.

Gary Schmidt, président et chef de la direction de BakeMark, a commenté : « L'expérience et l'expertise de John dans la direction des opérations d'usine et la fabrication constitueront un atout très précieux pour notre équipe. Je me réjouis à la perspective de voir étendre et renforcer notre présence et nos capacités de fabrication, sous sa direction, et ce, à l'appui de notre mission d'offrir à nos clients et à nos parties prenantes des possibilités de réussite. »

L'annonce de cette nomination par BakeMark fait suite aux récents ajouts à son équipe de direction, qui s'inscrivent tous dans le cadre de ses stratégies de croissance et d'expansion sous la direction de Pamplona Capital Management.

À propos de BakeMark

Établie à Pico Rivera, en Californie, BakeMark est aujourd'hui le chef de file reconnu du secteur de la boulangerie, en tant que fabricant et distributeur d'ingrédients, de produits et de fournitures de boulangerie. BakeMark dessert l'Amérique du Nord et les clients à l'échelle internationale dans tous les secteurs de l'industrie grâce à son portefeuille de produits complet constitués, entre autres, de mélanges de boulangerie, de garnitures, de glaçages, de glaçures, de préparations de base, de produits surgelés et les fournitures de boulangerie. BakeMark est le distributeur exclusif de quelques-unes des meilleures marques de l'industrie parmi lesquelles Westco, BakeSense, Best Brands, Multifoods, BakeQwik, Trigal Dorado, C'est Vivant et Sprinkelina. La société exerce son activité par l'intermédiaire de 5 usines de fabrication et de 25 centres de distribution implantés dans l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.yourbakemark.com.

