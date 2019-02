Le prix Opus Compositrice de l'année est remis à Nicole Lizée





MONTRÉAL, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de s'associer au Conseil québécois de la musique (CQM) en remettant un montant de 10 000 $ à Nicole Lizée, lauréate du prix Opus Compositrice de l'année. Cette récompense lui a été remise aujourd'hui par Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, lors du gala des prix Opus à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal.

« Cette célébration de la créativité et de l'excellence musicales d'ici, dont le Conseil des arts et des lettres du Québec est partenaire depuis sa création, est une manifestation des plus réjouissantes de notre vitalité artistique. La lauréate Nicole Lizée y participe pleinement avec son répertoire foisonnant, sa versatilité et l'originalité de sa musique », a mentionné Anne-Marie Jean.

La compositrice montréalaise Nicole Lizée crée de la musique nouvelle inspirée par un mélange éclectique d'influences incluant les premières vidéos MTV, la culture rave, Hitchcock et Kubrick. Pour ses compositions, que ce soit pour orchestre ou platiniste solo, elle fait appel à des combinaisons instrumentales inusitées comme la console de jeux vidéo Atari 2600, des omnichords, des stylophones et des pistes de karaoké. Dans son oeuvre en évolution, dont la palette est vaste, elle explore des thèmes tels que la dysfonction, la résurrection d'éléments désuets et l'exploitation du glitch pour créer une nouvelle forme de précision et d'expression. Sa musique a été exécutée dans de nombreuses salles prestigieuses dans le monde et la liste de ses commandes dépasse les 50 oeuvres. Au cours de la saison 2017-2018, elle a complété onze commandes d'oeuvres, dont celles de l'Orchestre symphonique de Montréal, le San Francisco Symphony, le Penderecki String Quartet, TorQ Percussion, Collectif9 et Architek Percussion, Nordic Affect (Islande) et l'Office national du film du Canada. Durant cette même saison, sa musique a été présentée sur six albums, dont deux sur Analekta avec l'Orchestre du Centre national des Arts. Nicole Lizée a complété une maîtrise en musique de l'Université McGill en 2001. www.nicolelizee.com

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil des arts et des lettres du Québec soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement. La liste de tous les lauréats des prix du CALQ peut être consultée au www.calq.gouv.qc.ca/prix-et-distinctions/recipiendaires.

