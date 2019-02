Monarques recoupe 17,26 g/t Au sur 1,95 mètre, incluant 50,10 g/t Au sur 0,6 mètre sur son projet Croinor Gold





Le programme de forage 2018 augmente la taille du gisement Croinor Gold, qui demeure ouvert dans toutes les directions.





Faits saillants du programme de forage supplémentaire de 6 645 mètres:

Sondage CR-18-685: 17,26 g/t Au sur 1,95 mètre, incl. 50,10 g/t Au sur 0,60 mètre



Sondage CR-18-676: 10,33 g/t Au sur 1,75 mètre, incl. 25,40 g/t Au sur 0.65 mètre



Sondage CR-18-678: 40,50 g/t Au sur 1,00 mètre



Sondage CR-18-683: 23,61 g/t Au sur 1,60 mètre, incl. 43,70 g/t Au sur 0,65 mètre

MONTRÉAL, le 4 févr. 2019 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse de présenter les derniers résultats d'analyse du programme de forage au diamant de 2018 sur son projet en propriété exclusive Croinor Gold, situé à 50 kilomètres à l'est de Val-d'Or, au Québec.

« Le programme de forage au diamant de 2018 sur la propriété Croinor Gold a été un franc succès, car il nous a permis d'augmenter la taille et la teneur en or des chantiers prévus, de confirmer et d'agrandir les deux zones souterraines d'échantillonnage en vrac, de prolonger le gisement vers l'est et l'ouest et en profondeur et de constater que celui-ci est toujours ouvert dans toutes les directions, a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. La prochaine phase sera axée sur la valorisation du gisement par des forages de définition et des forages d'exploration afin de vérifier des cibles à fort potentiel sur notre propriété de 151 km2. »

Le programme initial de 20 000 mètres a débuté en mars 2018 et portait sur l'expansion et la définition du gisement Croinor Gold. Le programme a été complété au début de septembre avec 89 sondages pour un total de 19 935 mètres. Compte tenu des résultats positifs du programme de forage, la Société a décidé de forer 8 300 mètres supplémentaires et a réussi à compléter 18 sondages pour un total de 6 645 mètres avant le gel hivernal (voir la longitudinale). Tous les résultats d'analyse du programme initial et des 6 645 mètres additionnels de forage ont été reçus (voir le tableau ci-dessous et les communiqués de presse du 10 juillet 2018, du 5 septembre 2018, du 4 octobre 2018 et du 15 janvier 2019 pour une compilation des résultats de forage de 2018).

Le sondage CR-18-685 a recoupé 17,26 g/t Au sur 1,95 mètre, incluant 50,10 g/t Au sur 0,6 mètre, 315 mètres sous la surface. Ce sondage a été foré à 30 mètres à l'ouest du sondage CR-18-676 et à 30 mètres en aval-pendage du sondage CR-11-407 et à 45 mètres en amont-pendage et à l'est du sondage CR-15-441. Les deux sondages historiques avoisinants, combinés à ces deux nouveaux forages, créeront un nouveau chantier dans la partie ouest du gisement, prolongeant la minéralisation vers l'ouest tout en maintenant le gisement ouvert vers l'ouest. Le chantier le plus proche de ces sondages est à 125 mètres à l'est.

Le sondage CR-18-676 a recoupé 10,33 g/t Au sur 1,75 mètre, incluant 25,40 g/t Au sur 0,65 mètre. Il a été foré pour faire le suivi du sondage CR-18-583, foré lors du programme de forage initial à 20 mètres à l'ouest du sondage CR-18-676 et 30 mètres à l'est du sondage CR-18-685. Le sondage CR-18-676 a été foré en aval-pendage, parallèle à la diorite hôte, et a recoupé de multiples zones minéralisées dans la diorite, tel qu'illustré dans le tableau ci-dessous.

Le sondage CR-18-678 a recoupé 40,50 g/t Au sur 1,00 mètre. Il est situé à 20 mètres à l'ouest d'un chantier prévu, à 250 mètres sous la surface et à 25 mètres à l'ouest du sondage CR-18-672, un autre sondage ajouté en raison des résultats positifs du programme initial.

Finalement, le sondage CR-18-683 a recoupé 23,61 g/t Au sur 1,60 mètre, incluant 43,70 g/t Au sur 0,65 mètre. Il est situé à 8 mètres à l'ouest d'un chantier prévu, ce qui augmente ainsi la taille du chantier et sa teneur en or.

Résultats des 6 645 mètres additionnels de forage sur Croinor Gold















Sondage Longueur De À Largeur* Teneur Zone

(m) (m) (m) (m) (g/t Au) ciblée CR-18-672 340 239,3 240,0 0,7 5,17 Gisement



251,4 252,0 0,6 9,37





261,6 263,6 2,0 11,24

Incluant

261,6 262,6 1,0 22,00

CR-18-673 424 264,7 266,7 2,0 10,46 Gisement Incluant

264,7 265,7 1,0 19,25





273,0 273,7 0,7 9,67





305,8 306,3 0,5 9,31

CR-18-674 319 298,5 299,6 1,1 1,72 Gisement CR-18-675 319 260,6 261,6 1,0 10,15 Gisement CR-18-676** 751 27,4 30,25 2,85 2,20 Gisement



55,75 58,5 2,75 7,46

Incluant

55,75 56,3 0,55 10,75

Incluant

58,0 58,5 0,5 12,30





62,5 64,1 1,6 6,01

Incluant

63,6 64,1 0,5 11,15





76,3 76,8 0,5 5,78





84,7 85,3 0,6 22,20





255,6 256,1 0,5 8,47





274,95 278,9 1,8 6,12

Incluant

274,95 275,55 0,6 11,85





286,6 288,2 1,6 3,80





298,0 298,5 0,5 5,82





300,75 301,35 0,6 11,25





368,1 369,85 1,75 10,33

Incluant

368,6 369,25 0,65 25,40





374,15 377,0 2,85 7,64

Incluant

376,0 376,5 0,5 16,25





378,2 379,4 1,2 4,38

CR-18-678 325 265,5 268,4 2,9 15,07 Gisement Incluant

266,4 267,4 1,0 40,50

CR-18-679 400 252,2 254,8 2,6 3,17 Gisement CR-18-680 280 181,5 182,6 1,1 2,36 Gisement CR-18-681 352 214,2 216,2 2,0 6,26 Gisement Incluant

215,2 216,2 1,0 10,55





255,8 256,3 0,5 5,29

CR-18-683 301 216,15 217,85 1,6 23,61 Gisement Incluant

216,15 216,8 0,65 43,70

Incluant

217,35 217,85 0,5 18,70





233,15 234,2 1,05 9,43

Incluant

233,65 234,2 0,55 14,00

CR-18-684 502 374,1 375,15 1,05 1,21 Gisement CR-18-685 352 257,0 258,95 1,95 17,26 Gisement Incluant

258,35 258,95 0,6 50,10

CR-18-686 460 360,0 361,0 1,0 2,07 Gisement CR-18-687 400 318,6 320,6 2,0 1,98 Gisement CR-18-690 352 298,7 299,2 0,5 0,08 Exploration CR-18-691 262 Aucune valeur significative Exploration CR-18-693 250 94,4 94,9 0,5 0,37 Exploration CR-18-694 256 70,9 71,5 0,6 0,61 Exploration



*La largeur montrée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 90-95% de la longueur de la carotte. **Le sondage CR-18-676 a été foré en aval-pendage, parallèle à la diorite, pour vérifier la présence de plusieurs directions des veines de quartz. La largeur montrée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 30-35% de la longueur de la carotte.

Le gisement Croinor Gold est encaissé dans un filon-couche de diorite cisaillé de trois kilomètres de long sur 60 à 120 mètres de large, qui s'étend à 295 degrés nord et plonge 50-65 degrés vers le nord. La minéralisation est associée à de la pyrite trouvée à l'intérieur et à proximité de veines de quartz-tourmaline.

La procédure normale d'échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l'axe principal et l'expédier pour analyse au laboratoire de ALS Minerals situé à Val-d'Or. L'échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 3,0 g/t sont repris en gravimétrie et les échantillons contenant des grains d'or sont analysés par la méthode « metallic sieve ». Monarques a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l'insertion de standards, de blancs analytiques et de duplicata.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Ronald G. Leber, P.Geo., la personne qualifiée de la Société au sens du Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

