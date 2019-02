L'industrie de la mode montréalaise se mobilise pour en mettre plein la vue à MAGIC 2019 à Las Vegas





Plus de 50 sociétés joignent leurs forces pour une mission à la plus importante foire commerciale de mode en Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 50 sociétés et marques montréalaises du secteur de la mode se mobilisent afin de participer à une mission spéciale organisée dans le cadre de l'événement MAGIC 2019, la plus importante foire commerciale de mode en Amérique du Nord qui se déroule cette semaine à Las Vegas, du 5 au 7 février 2019. Cette initiative de l'industrie, propulsée par mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, permettra aux entreprises de présenter en grande première leurs prochaines collections automne/hiver.

Organisé par Informa, MAGIC 2019 rassemble plus de 4 000 exposants, dont de grandes marques de mode internationales, et quelque 58 000 visiteurs de partout dans le monde. « Nous entendons profiter de cette occasion unique pour mettre en lumière l'originalité?, le dynamisme et l'authenticité des marques d'ici afin de renforcer le leadership de Montréal comme plaque tournante de la mode », affirme Debbie Zakaib, directrice générale de mmode.

Avec l'appui d'Export Québec ainsi qu'à la mise en place de collaborations stratégiques avec la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, Montréal International, Richter, TVA Publications, le Cirque du Soleil et Informa, les créateurs, fabricants, distributeurs et détaillants du secteur de la mode profiteront de l'événement MAGIC 2019 pour présenter leurs collections, rencontrer des acheteurs clés et créer de nouvelles occasions d'affaires. mmode est aussi fière de compter sur de grands collaborateurs, notamment Boston Traders, Boutique la Vie en Rose, le Collège LaSalle, le Fonds de solidarité FTQ, Groupe Gorski, Logistik Unicorp, Vêtements Peerless et Yoga Jeans.

« Grâce à son dynamisme, sa vision d'avenir, ainsi que l'originalité de ses créateurs, Montréal demeure sans conteste la capitale canadienne de la mode. À l'occasion de la foire MAGIC, à Las Vegas, mmode mettra en lumière tout le talent et la créativité des acteurs du milieu de la mode montréalaise afin de faire rayonner notre industrie à l'internationale », indique Valérie Plante, mairesse de Montréal.

L'industrie bénéficiera d'une vitrine d'exposition exclusive et dynamique sous une signature de marque distinctive, #mtlstyle, stratégiquement positionnée au coeur du plus important carrefour du Mandalay Bay Convention Center (espace no27158, Project). « Cet espace se veut une plateforme exceptionnelle pour mettre en lumière la créativité et le savoir-faire montréalais, en plus d'enrichir l'expérience des acheteurs et des influenceurs », indique Debbie Zakaib. La galerie #mtlstyle constitue une véritable vitrine pour les exposants présents dans les diverses sections du salon autant au Mandalay Bay Convention Center qu'au Las Vegas Convention Center, dont celles de la mode féminine et masculine, des chaussures, de la fourrure et des vêtements d'extérieur, du denim, de la lingerie, des vêtements de sport, de la mode pour enfants et des accessoires.

Boston Traders, Boulder Denim, Claudel Lingerie, Cochic, Joseph Ribkoff, Kuwalla Tee (Selected Denim), LAMARQUE, Lauren Perre design, Lola Jeans, MARIGOLD, Martino Footwear, M.A. Skinz, Mellow Design, Message Factory, Mitchie's Matchings, Save the Duck (Modextil), Musi Furs, Natural Furs, Parasuco, Ruelle, Schwiing, Toboggan Canada, Vêtements Peerless et Yoga Jeans sont quelques-unes des entreprises et des marques québécoises présentes.

L'industrie de la mode au Québec

Montréal fait partie des trois grandes villes en Amérique du Nord au chapitre de la confection de vêtements avec Los Angeles et New York. Le secteur de la mode au Québec représente un chiffre d'affaires de 8 G$ CA en biens fabriqués et en ventes des grossistes-distributeurs. Avec plus de 1 850 intervenants, dont des manufacturiers, des détaillants, des grossistes, des distributeurs et des créateurs, ce pilier stratégique de l'économie québécoise génère plus de 83 000 emplois. « Montréal a tout pour réussir. L'industrie de la mode mise sur la diversité culturelle et linguistique de la métropole, sur une main-d'oeuvre de qualité, un réseau d'enseignement dynamique, une position géographique stratégique et une communauté de création et d'innovation effervescente pour poursuivre son essor », souligne François Roberge, PDG de Boutique la Vie en Rose et président du conseil d'administration de mmode.

À propos de mmode

Créée en mai 2015, mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, a pour mission de rassembler et de fédérer les acteurs de l'industrie de la mode québécoise en agissant comme la principale plateforme d'échange et de collaboration de l'écosystème. mmode a aussi pour mandat de créer des synergies d'affaires et d'innovation ainsi que de contribuer à améliorer la compétitivité et la croissance de ce secteur. mmode remercie ses bailleurs de fonds publics : la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada.

