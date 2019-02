Takeda Canada Inc. est certifiée et reconnue par le Top Employers Institute pour une deuxième année consécutive





OAKVILLE, ON, le 4 févr. 2019 /CNW/ - Takeda Canada Inc. est fière d'annoncer que pour la deuxième année consécutive, elle a été certifiée et reconnue par le Top Employers Institute en raison des conditions de travail exceptionnelles dont bénéficient ses employés.

Les organisations certifiées Top Employers s'engagent à fournir le meilleur environnement de travail possible au moyen de pratiques progressistes et axées sur les employés en matière de ressources humaines. Les critères évalués pour la reconnaissance comprennent la stratégie en matière de talents, la planification de la main-d'oeuvre, l'acquisition de talents, l'intégration, l'apprentissage et le perfectionnement, la gestion du rendement, le perfectionnement en leadership, la gestion de carrière et de la relève, la rémunération, les avantages sociaux, et la culture. Takeda Canada Inc. a reçu la prestigieuse certification Top Employer pour le Canada et l'Amérique du Nord en 2018 et de nouveau en 2019.

« C'est un honneur pour Takeda Canada d'obtenir cette marque de reconnaissance. Ce programme de certification mondial témoigne des excellentes politiques mises en place par Takeda pour permettre aux employés de s'épanouir dans leur travail et d'atteindre un équilibre travail-vie personnelle, a déclaré Gamze Yüceland, directrice générale de Takeda Canada. Nous travaillons très fort chez Takeda Canada pour nous assurer de la satisfaction de nos employés. Nous croyons réellement que les employés qui se sentent valorisés sont fiers du travail qu'ils accomplissent. »

Le Top Employers Institute certifie l'excellence à l'échelle mondiale en saluant les conditions de travail que créent les employeurs pour leurs employés. L'un des éléments phares du processus de l'institut est que les entreprises participantes doivent se soumettre à un processus de recherche rigoureux et respecter les normes élevées requises pour obtenir la certification. Tous les résultats ont fait l'objet d'une vérification indépendante visant à renforcer la validité du processus. Cela signifie que les conditions de travail exceptionnelles offertes aux employés chez Takeda Canada ont été vérifiées, ce qui a valu à l'entreprise une place très convoitée parmi un groupe précis d'employeurs certifiés.

Pour en savoir plus sur le processus de certification Top Employers, visitez le site top-employers.com.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502 / NYSE : TAK) est un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon, et est déterminée à offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux patients en traduisant la science en des médicaments novateurs. Takeda concentre ses efforts de R et D dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, la gastroentérologie, les neurosciences et les maladies rares. Nous investissons également de manière ciblée dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments novateurs qui contribuent à changer la vie des gens en repoussant les frontières des nouvelles options thérapeutiques et en tirant parti de notre moteur et de nos capacités collaboratifs améliorés en R et D pour créer une solide gamme de produits en développement agissant selon différentes modalités. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires en soins de santé dans environ 80 pays et régions.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.takeda.com.

À propos de Takeda Canada

Le siège social de Takeda Canada est actuellement situé à Oakville, en Ontario. Les bureaux d'Oakville et de Toronto comprennent l'entreprise canadienne de marketing et de vente de Takeda Pharmaceutical Company Limited. Takeda Canada améliore la santé des Canadiens grâce à des innovations de pointe en gastroentérologie, en oncologie, en neurosciences et en maladies rares. Pour de plus amples renseignements à propos de Takeda Canada, consultez le site takeda.com/fr-ca.

