/R E P R I S E -- Invitation aux médias - 33e cérémonie Hommage au civisme/

QUÉBEC, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, Mme Sonia LeBel, invite les représentants des médias à la cérémonie de remise des décorations et distinctions attribuées aux personnes ayant accompli un acte de civisme exceptionnel en 2017.

Date : Le 4 février 2019



Heure : 10 h 30



Endroit : Salle du Conseil législatif

Hôtel du Parlement

1045 Rue des parlementaires

G1A 1A3

Québec

Les représentants des médias qui désirent couvrir cette cérémonie doivent se procurer une accréditation auprès du Service aux courriéristes parlementaires par téléphone, au 418 643-1357, ou par courriel, à l'adresse accreditations@assnat.qc.ca.

