/R E P R I S E -- Semaine des enseignantes et des enseignants 2019 - « Disons merci au personnel enseignant et soulignons le fait qu'il change littéralement la vie de milliers d'élèves! » - Jean-François Roberge/

QUÉBEC, le 3 févr. 2019 /CNW Telbec/ - En cette première journée de la 25e Semaine des enseignantes et des enseignants, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, tient à souligner publiquement l'importance du travail réalisé quotidiennement par le personnel enseignant auprès des jeunes du Québec. Il invite également la population à se joindre à lui pour lui dire Merci!, comme le veut le thème de la semaine qui se déroule jusqu'au 9 février.

Les élèves, les parents, les acteurs du réseau de l'éducation, les personnalités publiques, les représentants des médias et toute la population sont conviés à mettre en lumière le travail des enseignantes et des enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes en faisant valoir leurs bons coups autour d'eux.

Citation :

« Pour avoir moi-même enseigné pendant plusieurs années, je peux confirmer qu'il s'agit du plus beau métier du monde. Nos enseignantes et enseignants accompagnent nos jeunes, les aident à grandir, à développer leur esprit créatif et à devenir des citoyens actifs. Au quotidien, ils aident nos jeunes à aller au bout de leur potentiel. Elles et ils changent le monde, un élève à la fois! Vous qui côtoyez de près ou de loin une enseignante ou un enseignant, faites comme moi et prenez quelques minutes pour la ou le remercier pour son travail exceptionnel! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Créée en 1994 par le Ministère, la Semaine des enseignantes et des enseignants se tient chaque année au début du mois de février.

La Semaine vise à valoriser la profession enseignante et à rendre hommage aux enseignantes et aux enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes.

Elle est soulignée de diverses manières dans les milieux scolaires.

