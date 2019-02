MISE À JOUR - Invitation aux médias - Prochain budget en éducation - Combien ça coûte réparer l'école publique?





QUÉBEC, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les personnes représentants les médias sont invitées par la Fédération autonome de l'enseignement à une conférence de presse le lundi 4 février 2019, à 9 h, à la Tribune de la presse, à Québec. Sylvain Mallette, président de la FAE, présentera les attentes économiques des enseignantes et enseignants pour l'école publique québécoise, en prévision du premier budget du gouvernement de François Legault. Elle s'appuiera sur un rapport réalisé par l'économiste Jean-Michel Cousineau.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi: Conférence de presse de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) Qui: Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement, et Jean-Michel Cousineau, économiste (disponible à distance) Quand: Lundi 4 février 2019, à 9 h Lieu: Tribune de la presse

Salon Jacques-L'Archevêque

Édifice André-Laurendeau

1050, rue des Parlementaires, 1er étage

Québec, Québec

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 43 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi qu'un millier de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et l'Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

SOURCE Fédération autonome de l''enseignement (FAE)

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 07:00 et diffusé par :