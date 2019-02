Semaine des régions 2019 sous la présidence d'honneur de Guy Cormier





QUÉBEC, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Place aux jeunes en région (PAJR) et le Mouvement Desjardins annoncent la 8e édition de la Semaine des régions, dont la présidence d'honneur sera, à nouveau, tenue par M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Se déroulant à Montréal et à Québec, du 4 au 8 février 2019, la Semaine des régions (SDR) est une réponse aux problématiques régionales, notamment au manque criant de main-d'oeuvre qualifiée et de l'importance de la promotion des régions auprès des jeunes urbains.

Plus que jamais, les régions du Québec font face à de grands défis : le recrutement de la jeune main-d'oeuvre et l'intégration de ceux-ci en milieux ruraux. À travers la Semaine des régions, PAJR permet à ces régions de promouvoir et d'échanger avec la population des centres urbains. Les régions du Québec ont beaucoup à offrir : « les régions offrent beaucoup d'opportunités et d'avantages économiques pour les jeunes professionnels » affirme Luc Dastous, nouveau président de PAJR.

Afin de marquer le lancement de la Semaine, M. Cormier a invité une douzaine de jeunes à expérimenter avec lui un séjour exploratoire à la découverte de la Mauricie, à l'image des séjours organisés par PAJR. « Je suis profondément convaincu que c'est en posant des gestes concrets, en allant à la rencontre de ces jeunes et de ces entreprises, sur le terrain, que nous pourrons mieux comprendre leur réalité et voir ce qu'ensemble on peut faire pour trouver des solutions » a déclaré Guy Cormier.

Partenaire de PAJR depuis près de 30 ans, Desjardins contribue à la vitalité de toutes les régions et soutient concrètement les jeunes dans leurs ambitions.

La Semaine des régions vise spécifiquement les jeunes adultes (18-35 ans) ainsi que les étudiants inscrits dans les programmes d'études ciblés en fonction des besoins régionaux et ce, tant aux niveaux professionnel, technique qu'universitaire. Pour plus d'informations concernant la programmation, consultez le www.placeauxjeunes.qc.ca/semaine.

À propos de Place aux jeunes en région

Favorisant la migration, l'établissement et le maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en région, PAJR est la référence québécoise en matière de migration des jeunes.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 295,3 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

