La GSMA annonce les nouvelles sociétés de croissance du "GSMA 100"





La GSMA vient de désigner 18 nouvelles sociétés au "GSMA 100", une initiative internationale consacrée à l'innovation et à la découverte, conçue pour identifier les sociétés en phase de croissance les plus prometteuses de la planète et pour faire progresser la prochaine génération de services de connectivité et de solutions numériques. Ces nouvelles entreprises sont: AppOnBoard, Cinarra, Cloudify, CUJOAI, DefinedCrowd, Genus AI, Invisible Systems, IoTium, Jiminy, KaiOS, Limitless, Litmus Automation, Lumina Networks, Messagenius, SecureHome, UserTribe, Vilynx et Zeotap.

"Les sociétés du GSMA 100 sont des chefs de file dans leurs domaines d'activité, et se positionnent pour stimuler la transformation digitale et la croissance de l'industrie", déclare Laxmi Akkaraju, responsable de la stratégie à la GSMA. "Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec ces entreprises pour libérer le potentiel de développement commercial et d'investissement, et pour être à la pointe de l'innovation dans notre secteur."

Le GSMA 100 est nominé par les opérateurs membres de la GSMA, les partenaires de l'écosystème et les principaux investisseurs technologiques. Il se compose avant tout de sociétés en phase de croissance et financées par du capital-risque. Certaines d'entre elles sont des sociétés de portefeuille d'opérateurs. Les dernières arrivées du GSMA 100 représentent des investissements de capital-risque par des entreprises telles qu'AT&T, KPN Ventures, Reliance Jio, Singtel Innov8, SoftBank et Verizon.

Le GSMA 100 représente les priorités d'innovation des opérateurs mobiles du monde entier. Les sociétés sont désignées pour prendre part au programme via les partenaires d'investissement clefs. Parmi les collaborateurs du GSMA 100 figurent: América Móvil, Blumberg Capital, British Telecom, China Mobile, Deutsche Telekom, EIT Digital, Etisalat, Telecom Italia, HV Holtzbrinck Ventures, KPN Ventures, MegaFon, MTN Group, Orange, Rogers Communications, Sony Innovation Fund, Telefónica, Telenor Group, Telstra Ventures, US Cellular et Vodafone.

Pour plus d'informations sur le GSMA 100, veuillez visiter: www.gsma100.com.

