Affronter le cancer avec confiance: l'enquête mondiale Look Good Feel Better fait état d'une amélioration significative sur l'image que les femmes qui suivent un traitement anticancéreux ont d'elles-mêmes





Look Good Feel Better, le programme mondial de soutien aux personnes atteintes d'un cancer, annonce ce jour les résultats de son enquête internationale 2018 des participantes, qui dévoile la portée de l'impact de ce programme révolutionnaire sur l'image de soi. Couvrant 11 pays dans cinq continents, l'enquête Look Good Feel Better indique que les femmes prenant part au programme en ressortent à 93% plus confiantes en leur apparence.

Créé en 1989, le réseau Look Good Feel Better est un programme d'intérêt public gratuit qui forme aux techniques esthétiques pour aider les personnes atteintes d'un cancer à gérer les effets secondaires visibles des traitements contre le cancer. Soufflant aujourd'hui sa 30e bougie, le programme a été suivi par deux millions de personnes dans le monde.

Cette année, l'enquête internationale des participantes englobe les réponses de plus de 10 000 femmes recueillies en 2018. En voici les principales conclusions:

Moins de la moitié des participantes à l'enquête ont indiqué avoir une confiance élevée ou modérée dans leur apparence avant de commencer un atelier. Ce taux est passé à 93 pour cent après la participation à un atelier.

95 pour cent des répondantes ont apprécié ce qu'elles ont appris, et 96 pour cent ont trouvé le programme utile pour améliorer leur image de soi.

94 pour cent des répondantes ont indiqué s'être senties soutenues par les autres participantes du programme.

"L'objectif de la Journée mondiale contre le cancer est d'encourager chacun à s'impliquer pour réduire l'impact du cancer", déclare Louanne Roark, directrice exécutive de la Fondation Look Good Feel Better. "Nous savons que les effets secondaires visibles peuvent avoir un impact dévastateur sur la psyché et l'image de soi d'une femme, et affectent souvent leurs relations avec leur famille, leurs amis et leurs collègues. Look Good Feel Better est l'outil utilisé par l'industrie mondiale de la beauté, des bénévoles et des soignants pour épauler ces femmes courageuses dans leur combat contre cette maladie."

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter lookgoodfeelbetter.org/worldcancerday.

À PROPOS DE LOOK GOOD FEEL BETTER®

Look Good Feel Better® s'engage à aider les personnes atteintes d'un cancer à faire face aux effets secondaires visibles de leur traitement. Depuis 1989, le programme a permis à deux millions de femmes dans 27 pays de reconquérir la sensation de contrôle, de confiance et d'estime de soi qui est essentielle au bien-être.

Look Good Feel Better est proposée grâce à une collaboration entre la Fondation Look Good Feel Better et la Professional Beauty Association. Visitez lookgoodfeelbetter.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 06:05 et diffusé par :