Semaine des régions 2019 - Les municipalités et les MRC au coeur du développement des régions du Québec





QUÉBEC, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Semaine des régions organisée par Place aux jeunes en région et qui débute aujourd'hui est une occasion privilégiée pour la Fédération québécoise des municipalités (FQM) de souligner le travail exceptionnel des municipalités et des MRC dans la mise en valeur de la vitalité de nos régions.

«?On rappelle souvent des défis complexes et fort nombreux auxquels font face les régions. Si on peut les relever avec autant de succès, c'est en raison de l'exceptionnel dynamisme qui anime les résidants et les acteurs économiques des communautés rurales et périurbaines. Et les municipalités et les MRC sont des joueurs de premier plan lorsqu'il s'agit de susciter des occasions favorables, de coordonner les initiatives et de créer l'impulsion nécessaire au développement des régions?», a déclaré M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

Le dynamisme des régions

Que ce soit l'effervescence des économies de la forêt, l'augmentation de l'offre touristique, ou encore le développement du secteur bioalimentaire, les régions du Québec sont une source inépuisable d'innovation et de création de richesse qui profite à l'ensemble de la société québécoise.

«?Il y a deux semaines s'est tenu le premier sommet sur le mycotourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières, une nouvelle façon de faire du tourisme en région. Nous allons dévoiler, lors de notre 2e Forum sur les communautés forestières le 21 février, le Guide pour la construction en bois en partenariat avec Cecobois, pour accompagner les municipalités qui soutiennent ce secteur névralgique, en plus d'aider à diminuer nos émissions de carbone. C'est sans compter la multiplication de micro-brasseries et fromageries locales qui créent des produits reconnus mondialement. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg?», a ajouté le président de la FQM.

Un rendez-vous incontournable du développement local et régional

D'ailleurs, c'est pour favoriser ces initiatives que la FQM a mis sur pied, avec la collaboration de l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec (ADGMRCQ), la Table de concertation sur le développement local et régional, qui tiendra son 4e Rendez-vous annuel le mercredi 24 avril à Québec sous le thème Plus que jamais, les MRC au coeur du développement régional.

«?Avec sa Semaine des régions, dont la Fédération est un partenaire depuis le tout début, Place aux jeunes en région vise dans le mille : encourager les jeunes à demeurer en région et souligner leur apport essentiel au dynamisme et à la vitalité du milieu municipal et des régions du Québec. Un objectif auquel la FQM souscrit totalement?», a conclu M. Demers.

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'est établie comme la porte-parole des municipalités et des régions du Québec. Ayant comme priorité la défense de l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1?000 municipalités et MRC membres.

