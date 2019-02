/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le gouvernement du Québec confirme le projet de consolidation des centres de traitement informatique/

Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, a le plaisir d'annoncer un investissement d'un million de dollars dans P&P Optica, une entreprise ontarienne du secteur des technologies propres qui utilise...

Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, et le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, M. Éric Caire, invitent les représentantes et représentants des...