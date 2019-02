L'investissement d'EDC dans une entreprise canadienne spécialisée dans la technologie des aliments réduira les déchets et améliorera la qualité de l'approvisionnement alimentaire au pays





La technologie de P&P Optica analyse la qualité et la composition des aliments et détecte les problèmes de contamination

OTTAWA, le 4 févr. 2019 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, a le plaisir d'annoncer un investissement d'un million de dollars dans P&P Optica, une entreprise ontarienne du secteur des technologies propres qui utilise l'imagerie et l'apprentissage automatique pour analyser la qualité et la composition des aliments et détecter les produits contaminés par des corps étrangers. Le tout améliorera l'approvisionnement alimentaire global au pays et réduira la quantité de déchets dans les sites d'enfouissement canadiens.

Selon un rapport de 2017 de la Commission de coopération environnementale (CCE), les Nord-Américains produisent près de 170 millions de tonnes de déchets alimentaires chaque année, des activités précédant la récolte à la consommation. La quantité de ces déchets dépend en grande partie des méthodes de traitement des aliments dans la chaîne d'approvisionnement, comme à l'étape de transformation.

« Nous sommes fiers de nous associer à P&P Optica, une entreprise du secteur des technologies propres nommée dans la catégorie ''Entreprises à surveiller'' d'EDC. Nous savons que sa technologie unique réduit les déchets alimentaires, ce qui a un effet positif sur l'environnement », explique Carl Burlock, premier vice-président, Financement et Capital de croissance internationale à EDC. « Soutenir les entreprises canadiennes spécialisées en technologies propres et les aider à croître et réussir à l'étranger est une de nos grandes priorités. Nous avons hâte que P&P Optica perce des marchés étrangers en offrant des solutions viables aux acteurs du secteur alimentaire mondial. »

Voici comment cela fonctionne : le système breveté d'imagerie intelligent de P&P Optica mise sur la technologie d'imagerie et l'intelligence artificielle pour analyser la composition chimique des produits dans les usines de transformation alimentaire. Les transformateurs peuvent ainsi évaluer les propriétés des aliments : teneur en protéines, en matière grasse et en eau, durée de conservation et saveur. Cet outil unique peut même détecter les corps indésirables de toute petite taille, comme les particules de plastique et de caoutchouc et les os, dans les aliments défilant sur la chaîne de production, une fonction autrefois impossible qui renforce considérablement la salubrité.

« L'amélioration de la qualité et de la salubrité des aliments est extrêmement importante pour nous, tout comme la réduction de l'empreinte environnementale des déchets alimentaires. L'investissement d'EDC nous aidera à peaufiner notre technologie et à poursuivre notre quête d'expansion mondiale aux États-Unis et ailleurs dans le monde », indique Olga Pawluczyk, chef de la direction de P&P Optica. « Les transformateurs alimentaires pourront ainsi évaluer et prévenir les risques associés à la qualité et à la salubrité des aliments plus rapidement et efficacement que jamais. »

Le financement d'EDC servira à parfaire le système d'imagerie intelligent de l'organisation et à le déployer dans les usines de transformation alimentaire en Amérique du Nord. P&P Optica étant la seule entreprise à offrir cette solution sur le continent, elle fournit à ses clients des données précieuses sur la composition chimique des aliments, encore absentes du marché à l'heure actuelle.

À propos de P&P Optica

P&P Optica a mis au point une solution unique d'évaluation et de triage des aliments sur la chaîne de production en temps réel. Son système d'imagerie intelligent combine une technologie brevetée d'imagerie et l'intelligence artificielle pour analyser efficacement la composition chimique des aliments. Il peut évaluer leurs propriétés, comme la tendreté, la teneur en protéines, en matière grasse et en eau, et la fraîcheur, et détecter les corps étrangers, même minuscules, sur la chaîne de production en fonctionnement. L'entreprise se trouve à Waterloo, en Ontario, au Canada.

À propos d'EDC

EDC aide les entreprises canadiennes à percer, croître et réussir à l'étranger. Société d'État à vocation financière, EDC procure financement, assurance, cautionnement, savoir commercial et relations de jumelage pour appuyer les entreprises canadiennes dans leurs efforts de vente et d'investissement à l'étranger. EDC peut également fournir des solutions financières à des acheteurs étrangers en vue de faciliter et d'accroître leurs achats auprès d'entreprises canadiennes.

SOURCE Exportation et développement Canada

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 06:00 et diffusé par :