Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - La CSN sollicite le soutien de la population





MATANE, QC, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Face à la crise que doivent gérer les membres du Syndicat des employé-es de la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout-CSN (SETMBCG), depuis le 17 décembre 2018, la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN et le Conseil central Côte-Nord-CSN sollicitent le soutien de la population en appui au travail difficile que ces salarié-es doivent accomplir.

« Tous les employé-es de notre unité, les réguliers, les temporaires, sur appel et même des retraité-es ont mis l'épaule à la roue depuis la mise à l'arrêt du F.-A. Gauthier, de déclarer Mélanie Ouellet, présidente du SETMBCG. En plus des trois traversiers impliqués depuis un mois et demi, nous devons gérer tous les vols, ce qui ne fait habituellement pas partie de nos tâches. À tous les jours, nous sommes très bien placés pour comprendre toute la frustration et les inconvénients que la situation cause à notre clientèle. Nous pouvons toutefois compter sur l'appui et le soutien de notre employeur ».

« Nous désirons exprimer tout notre soutien et toute notre solidarité aux travailleuses et travailleurs qui doivent gérer cette crise à bout de bras avec tout le professionnalisme dont elles et ils font toujours preuve. En ce sens, nous sollicitons un appui bienveillant de la population à leur égard », de souligner Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN.

Au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, toutes et tous reconnaissent l'importance de cette traverse, et ce, autant pour les déplacements personnels que pour le transport.

« Nous saluons le travail remarquable qui a été accompli par ces femmes et ces hommes depuis le tout début de cette difficile saga. Nous souhaitons vivement un retour à la normale, qui fera un grand bien à ces salarié-es ainsi qu'à leur famille », de renchérir Pauline Bélanger, secrétaire-trésorière du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN.

« En temps normal, quand tout va bien, les gens ne remarquent généralement pas toute l'importance du travail effectué par les salarié-es affectés à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Aujourd'hui, nous demandons à nos concitoyennes et nos concitoyens de joindre nos voix et de manifester leur appui en ces temps difficiles », de conclure Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord-CSN.

Le Syndicat des employé-es de la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout-CSN regroupe environ 50 salarié-es. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, qui compte plus de 425 syndicats représentant environ 60 000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN regroupe 110 syndicats et représente 10 000 membres provenant de tous les secteurs d'activité. Le Conseil central Côte-Nord-CSN regroupe plus de 50 syndicats représentant sur une base régionale plus de 5500 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

