Déclaration - Soulignons les contributions des médecins résidents du Canada et appuyons-les





OTTAWA, le 4 févr. 2019 /CNW/ - La Semaine nationale de sensibilisation aux médecins résidents (du 4 au 8 février) est l'occasion de souligner la contribution de plus de 12 000 médecins résidents qui prodiguent des soins à la population canadienne d'un bout à l'autre du pays. Leur engagement à l'égard de l'acquisition des connaissances, de la qualité des soins aux patients et de la représentation en santé indique bien que l'avenir de la médecine est entre bonnes mains.

Les médecins résidents travaillent fort pour fournir quotidiennement des soins de qualité aux patients, tout en se faisant les champions du changement face à un éventail d'enjeux, notamment ceux du permis d'exercice national et des soins virtuels comme moyens de régler les problèmes d'accès partout au pays.

La résidence en médecine peut être particulièrement difficile, et c'est pourquoi la santé des médecins résidents demeure une préoccupation et doit devenir une priorité importante. Dans le Sondage national de l'AMC sur la santé des médecins, plus de médecins résidents que de médecins actifs ont déclaré souffrir d'épuisement professionnel et de dépression. Ce problème exige une attention urgente. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'AMC a créé un nouveau service de la santé et du bien-être des médecins dirigé par une vice-présidente experte, la Dre Caroline Gérin-Lajoie, chargée de tracer la voie à suivre pour s'attaquer aux causes de l'épuisement professionnel et de la dépression au sein de la profession médicale.

L'AMC est fière de travailler avec les médecins en formation et de les appuyer alors qu'ils commencent leur carrière en médecine. Pendant la Semaine nationale de sensibilisation aux médecins résidents, et tout au long de l'année, nous vous remercions de votre contribution et de votre engagement envers la santé de la population canadienne.

Dre Gigi Osler

Présidente de l'AMC

