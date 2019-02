Le défi international d'investissement de 5 millions USD du Connecticut ouvre les candidatures pour les entreprises en phase de démarrage





VentureClash 2019 annonce l'ajout d'un concours de pitching hébergé à Tel Aviv

ROCKY HILL, Connecticut, 4 février 2019 /PRNewswire/ -- Connecticut Innovations (CI), le bras de capital-risque stratégique du Connecticut et l'une des sources principales de financement et de soutien continu aux sociétés innovantes en expansion de la côte Est, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de la période de candidature pour VentureClash . Dans sa quatrième année, VentureClash est le défi international d'investissement de 5 millions USD du Connecticut pour les entreprises des secteurs de la santé numérique, de la technologie financière, de la technologie des assurances et de l'Industrie 4.0.

Prix

Le pool de primes d'investissements s'élève à 5 millions USD, avec une prime d'investissement principale de 1,5 million USD. Les autres 3,5 millions USD seront déterminés par le panel de juges le jour de l'évènement.

Candidatures

VentureClash lance la première ronde de candidatures le 1er février 2019, et les entreprises auront jusqu'au 7 juin 2019 pour soumettre leur candidature. Après deux rondes d'adjudication, environ 10 entreprises seront invitées à l'évènement de la finale dans le Connecticut en automne pour se mesurer sur place pour les primes d'investissement. Un panel de juge extérieur déterminera les entreprises lauréates de VentureClash 2019.

Eligibilité

Pour être éligible, une société doit :

Exercer ses activités depuis au moins 12 mois

Avoir des clients payants ou des clients qui testent activement le produit de la société candidate

Avoir une raison commerciale probante de créer une présence dans le Connecticut , applicable aux candidats nationaux et internationaux

, applicable aux candidats nationaux et internationaux Etre axée sur la santé numérique, la technologie financière (fintech), la technologie des assurances (insurtech) ou l'Industrie 4.0 (y compris les matériaux et les ressources durables)

Outre l'évènement de pitching annuel, VentureClash hébergera un concours de pitching à Tel Aviv le jeudi 23 mai 2019. L'évènement invitera des entreprises prometteuses d'Israël à se mesurer pour un investissement de 500 000 USD de Connecticut Innovations, une place de demi-finaliste dans VentureClash 2019 et une subvention de 5 000 USD pour visiter le Connecticut au mois d'août. Pour participer au concours de pitching de Tel Aviv, les entreprises doivent soumettre leurs candidatures le vendredi 15 mars 2019 au plus tard.

« Il y a une forte concentration de start-ups à croissance rapide à Tel Aviv », a déclaré Matt McCooe, PDG de Connecticut Innovations. « Au cours des quelques dernières années, de nombreuses entreprises israéliennes ont concouru dans nos demi-finales et nos finales. Cette année, nous lançons VentureClash en Israël pour rencontrer des entreprises qui sont prêtes se lancer aux États-Unis. »

Pour en savoir plus sur les qualifications, les exigences, les lignes directrices et les candidatures, visiter www.ventureclash.com .

À propos de VentureClash

VentureClash, géré par Connecticut Innovations, est un défi international d'investissement axé sur les entreprises en phase de démarrage. Ce défi, lancé en 2016, identifie les sociétés à fort potentiel du secteur de la santé numérique, de la technologie financière, de la technologie des assurances et de l'Industrie 4.0 qui rivaliseront pour recevoir des investissements d'un pool de primes de 5 millions USD. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ventureclash.com .

À propos de Connecticut Innovations

Connecticut Innovations (CI), la branche stratégique de capital-risque du Connecticut, est la source principale de financement et un soutien continu pour les entreprises innovantes en pleine croissance. CI fournit un capital-risque et un soutien stratégique aux entreprises de technologie en phase de démarrage, un soutien financier pour l'innovation et la collaboration, ainsi que des connexions à son réseau bien établi de partenaires et de professionnels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ctinnovations.com .

Contact :

Lauren Carmody

Directrice du marketing et des communications

Téléphone : (860) 258-7829

Email : lauren.carmody@ctinnovations.com

