Les étudiants en médecine rencontrent des députés afin d'améliorer les soins prodigués aux personnes âgées et le vieillissement pour tous les Canadiens





OTTAWA, le 4 févr. 2019 /CNW/ - Plus de 70 étudiants et étudiantes en médecine à travers le Canada sont sur la Colline du Parlement aujourd'hui pour rencontrer des députés et des conseillers politiques afin de discuter des actions concrètes visant à améliorer les soins aux personnes âgées et le vieillissement sain au Canada.

La Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada (FEMC) croit que chaque Canadien mérite de vieillir en dignité avec accès au soutien nécessaire et avec les ressources et les soins appropriés. La FEMC demande que tous les députés :

S'engagent à un financement ciblé et au développement d'une stratégie nationale sur les aînés pour les élections fédérales de 2019. S'engagent au développement d'un formulaire national fondé sur des preuves en tant que première étape vers l'élaboration et la mise en oeuvre d'un régime national d'assurance-médicaments réellement universel, complet et rentable qui donne accès aux médicaments pour tous les Canadiens. Travaillent en collaboration avec des experts nationaux pour promouvoir la déprescription ciblée afin de minimiser la polypharmacie. Soutiennent le leadership national sur le développement et le suivi des indicateurs de qualité afin d'améliorer la qualité et l'accès aux soins à domicile, aux soins palliatifs et aux soins communautaires offerts dans les provinces et territoires au prochain forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés.

Au fur et à mesure que les étudiants en médecine progressent à travers leur éducation et leur formation clinique, ils apprennent à devenir des médecins compatissants et compétents et mettent en pratique les aptitudes nécessaires pour offrir des soins aux aînés dans divers milieux de soins. Les étudiants en médecine comprennent l'importance d'encourager le vieillissement sain et digne qui convient à chaque membre d'une population canadienne diversifiée, tout en gardant à l'esprit la durabilité du système de la santé. Les Canadiens vieillissants possèdent une vie de connaissances, d'expériences, de compétences et d'histoire et devraient se voir accorder la chance de les partager avec le reste de la société.

« Les étudiants en médecine reconnaissent les besoins uniques des personnes âgées et de la population vieillissante, mais également l'importance de soutenir les individus tout au long de leur cycle de vie afin qu'ils puissent vieillir sainement. Au cours des quatre derniers mois, les étudiants en médecine ont eu le privilège de discuter avec des leaders communautaires. Leurs conseils, soient de traiter la personne et non la maladie, ainsi que de penser à la santé globalement s'avèrent tout aussi vrais pour les étudiants en médecine que pour les décideurs politiques » affirme Linda Lam, officière nationale de l'action politique.

Les données démographiques du Canada changent rapidement, et il est essentiel d'avoir une approche proactive en développant des soins, des services et des politiques de manière à répondre aux besoins de soins des personnes âgées et de soutenir le vieillissement sain. La priorisation dès maintenant des soins aux aînés et au vieillissement sain permettra d'alléger les pressions exercées sur le système de santé, incluant les débordements des hôpitaux, et de supporter le vieillissement en dignité des Canadiens.

Pour en savoir plus sur le travail de promotion de la FEMC, veuillez visiter le site https://www.cfms.org/.

CITATIONS DE LA FEMC :

"Nous reconnaissons, de tout coeur, l'importance de veiller à ce que l'éducation médicale et la formation clinique reflètent les réalités et les besoins des aînés, et à ce que les ressources sanitaires et sociales appropriées et suffisantes soient accessibles et disponibles pour tous les aînés du Canada. Aujourd'hui, notre message aux parlementaires est simple : vous avez un rôle crucial à jouer pour aider les prochaines générations de médecins à offrir des soins appropriés et compatissants aux aînés et à la population vieillissante du Canada. Il est temps de faire preuve d'audace en accordant des droits fondamentaux aux patients du Canada - aujourd'hui et demain."

- Yipeng Ge, Directeur des affaires gouvernementales de la FEMC

"Aujourd'hui, nous avons l'occasion de sensibiliser nos parlementaires et d'assurer leur engagement à aider notre travail en tant que futurs médecins. En tant qu'étudiants en médecine, nous fournirons demain des soins aux personnes âgées dans le système de soins de santé. En investissant dès maintenant dans les soins aux aînés, nous pouvons être proactifs dans la planification et la prestation des soins que nous souhaiterions recevoir à mesure que nous vieillissons tous."

- Linda Lam, Agente nationale de l'action politique de la FEMC

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS ET DES ÉTUDIANTES EN MÉDECINE DU CANADA:

La Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada (FEMC) est l'organisme national qui représente plus de 8 000 étudiants en médecine canadiens de 15 facultés de médecine à travers le Canada. Nous représentons les étudiants en médecine auprès du public, du gouvernement fédéral et des organisations médicales nationales et internationales. Nous sommes les médecins de demain, menant aujourd'hui des actions pour la santé.

SOURCE Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada (FEMC)

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 06:00 et diffusé par :