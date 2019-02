Hubert T. Lacroix choisit Blakes





MONTRÉAL, le 4 févr. 2019 /CNW/ - Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. (Blakes), cabinet d'avocats par excellence en droit des affaires au Canada, est heureux d'annoncer que M. Hubert T. Lacroix, anciennement président-directeur général de CBC/Radio-Canada, a choisi de se joindre à l'équipe de Blakes à titre de conseiller stratégique. M. Lacroix travaillera depuis le bureau montréalais du cabinet.

Après une décennie au service de CBC/Radio-Canada, M. Lacroix revient à la pratique privée où il a accumulé plus de 20 ans d'expérience auprès du Québec Inc. et de clients canadiens et internationaux, notamment dans les domaines de la gouvernance, des valeurs mobilières et des fusions et acquisitions.

« L'expérience que M. Lacroix a acquise ces dernières années, combinée à sa pratique privée, font de lui un atout précieux pour nos clients. La transformation numérique sans précédent qu'il a opérée d'un océan à l'autre chez CBC/Radio-Canada fait de M. Lacroix une ressource unique en son genre », a affirmé Robert Torralbo, associé directeur du bureau de Blakes à Montréal.

Chez Blakes, M. Lacroix occupera le nouveau poste de conseiller stratégique et conseillera les clients du cabinet sur l'élaboration de stratégies d'affaires, les questions de gouvernance, la planification à long terme et les opérations de grande envergure.

« Cela faisait un moment que j'envisageais de me joindre à Blakes, notamment parce que le cabinet offre un service complètement intégré parmi ses champs de pratique et secteurs, un modèle d'affaires que j'ai moi-même appliqué chez CBC/Radio-Canada », explique M. Lacroix.

« Chez Blakes, nos avocats mettent un point d'honneur à comprendre nos clients, leurs secteurs, leurs défis et leur culture. M. Lacroix a été aux commandes d'opérations majeures au pays. Son arrivée au sein de notre équipe nous permettra d'être encore plus proches de la réalité de nos clients et partenaires d'affaires », a affirmé Brock Gibson, président du conseil de Blakes.

Au cours de sa carrière, M. Lacroix a siégé au conseil d'administration de plusieurs sociétés et organismes sans but lucratif. Il est membre du Barreau du Québec depuis 1977 et détient un M.B.A. de l'Université McGill. M. Lacroix a été l'un des premiers Canadiens à obtenir le titre IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés.

