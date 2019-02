/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Négociation et sous-traitance à Loto-Québec - Le personnel professionnel manifeste le 4 février/





QUÉBEC, le 3 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le personnel professionnel de Loto-Québec -- membre du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) -- manifestera à Montréal devant les bureaux de Loto-Québec, ce lundi 4 février de 11 h 45 à 13 h 15. Il veut ainsi dénoncer l'impasse des négociations et la sous-traitance abusive chez Loto-Québec.

Le personnel professionnel de Loto-Québec constate chaque jour que Loto-Québec utilise des consultants payés au triple d'un professionnel pour effectuer le même travail, et ce, alors que le gouvernement prône le maintien et le développement de l'expertise interne. Cela n'empêche pas Loto-Québec d'employer 63 consultants dont la somme des salaires équivaut à la demande d'augmentation salariale des 450 professionnelles et professionnels de Loto-Québec.

Comme révélé par un média le 29 janvier, les professionnelles et professionnels de Loto-Québec sont stupéfaits de cette sous-traitance abusive. Elles et ils souhaitent que Loto-Québec ne soit pas touchée par les curriculum vitae de consultants trafiqués par les firmes informatiques qui les emploient afin d'obtenir des contrats du gouvernement et de ses sociétés d'État. Fréquemment, ces consultants n'ont donc pas les compétences exigées dans les contrats.

Sans convention collective depuis décembre 2014, le personnel professionnel de Loto-Québec -- membre du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) -- est en grève, de soirs et de fins de semaine, pour une durée illimitée depuis le 24 janvier 2019.

Cette grève retarde différents projets informatiques et ceux d'autres secteurs. Loto-Québec se prive ainsi de revenus importants en ne voulant pas négocier. De plus, le report de nombreux projets expose la société d'État à des pénalités de ses différents fournisseurs. La mauvaise gestion de l'argent des contribuables ne semble pas être une priorité pour les hauts dirigeants de Loto-Québec.

Horaire : le lundi 4 février 2019, dès 11 h 45



Endroit : devant les bureaux de Loto-Québec

500, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) H3A 3G6

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente quelque 26 000 spécialistes, dont environ 18 400 dans la fonction publique, 4 750 à l'Agence du revenu du Québec et 2 850 en santé, en éducation et dans les sociétés d'État.

