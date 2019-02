Transition pérenne vers le plastique PET 100 % durable : L'OCCITANE et Loop Industries concluent un accord d'approvisionnement pluriannuel





Le Groupe L ' OCCITANE a choisi Loop Industries en tant que fournisseur principal de plastique PET vierge 100 % recyclé.

Cet accord marque une étape importante dans l ' engagement des deux entreprises à réduire la pollution plastique mondiale et à soutenir la transition vers une économie plastique circulaire.

En intégrant le PET labellisé Looptm dans ses emballages, L'OCCITANE atteindra d'ici 2025 son objectif « 100 % de plastique recyclé » et Loop Industries verra son logo appliqué sur tous les produits L'OCCITANE en Provence contenant du plastique PET Looptm.

GENÈVE, le 4 févr. 2019 /CNW/ - Le Groupe L'OCCITANE, leader mondial dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques et de bien-être riches en ingrédients naturels, fort de ses cinq marques de beauté, et Loop Industries, Inc. (Nasdaq : LOOP), chef de file en innovation technologique dans le secteur du plastique recyclé, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord pluriannuel d'approvisionnement en plastique PET 100 % durable labellisé Looptm. Grâce à cet accord, la marque L'OCCITANE en Provence commencera à intégrer le plastique PET Looptm dans les emballages de ses produits d'ici 2022. Ainsi, elle passera d'un taux actuel de 30 % de plastique recyclé à 100 % d'ici 2025 et apposera le logo Loop sur tous les emballages contenant du plastique PET labellisé Looptm.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/816447/Groupe_LOCCITANE_Logo.jpg )



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/816449/Loop_Industries_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/816469/LOCCITANE_Group_Loop_Industries.jpg )



Alors que la demande en solutions d'emballage durables ne cesse de s'intensifier, Loop Industries s'est distinguée grâce à une technologie d'upcycling inédite. Grâce à cette innovation, des bouteilles et des emballages en plastique, des tapis et des textiles en polyester (quels que soient leur couleur, leur degré de transparence et leur état) ou encore des matières plastiques trouvées dans les océans (dégradées par le soleil et le sel) peuvent être traités afin de fournir aux marques un produit plastique durable qui contribue à résoudre le problème de la pollution plastique et répond aux exigences de la FDA en matière d'emballages à usage alimentaire. Ainsi, lorsque le logo Loop figure sur un emballage, le consommateur a la garantie que le plastique utilisé est durable.

« Aider les entreprises à faire de leurs emballages un symbole de leur engagement en faveur du développement durable plutôt que de simples déchets est l'une de nos principales missions. Nous sommes très heureux de travailler avec le Groupe L'OCCITANE, une marque haut de gamme de premier plan, pour y parvenir », a déclaré Daniel Solomita, Président-fondateur de Loop Industries. « Nous sommes convaincus que les entreprises qui entament cette transition utilisent des emballages durables et encouragent le recyclage contribueront à préserver notre environnement et à créer une plus grande valeur économique ».

Adrien Geiger, Global Brand Director chez L'OCCITANE en Provence, témoigne : « Notre marque s'inspire de la nature, des individus et de la culture. Nous utilisons des ingrédients naturels d'origine végétale et recourons à une méthode de fabrication écologique depuis plus de 40 ans. Nous sommes donc parfaitement conscients de l'importance de l'éco-conception et des emballages durables. Depuis plus de 10 ans, nous proposons des produits en éco-recharge, le recyclage en magasin, des bouteilles en plastique 100 % recyclé, et nous continuons à progresser dans ce domaine. La technologie innovante qu'offre Loop change la donne et nous permet de contribuer à résoudre le problème croissant de la pollution plastique à l'échelle mondiale et ce, de façon significative. Nous sommes ravis de conclure cet accord avec Loop puisqu'il représente un tournant important dans notre approche du plastique ».

Loop et L'OCCITANE savent tous deux le rôle que joue le plastique dans notre économie, mais aussi qu'il est impératif de protéger notre environnement. Ce contrat vient renforcer la capacité de L'OCCITANE à boucler la boucle du recyclage de ses bouteilles en plastique. L'OCCITANE propose également des stations de recyclage en magasin et invite ses clients à y déposer leurs produits usagés. Ces installations de recyclage sont disponibles dans 30 % des magasins en propre actuellement et dans 100 % d'ici 2025.

Cliquez ici pour télécharger le communiqué de presse sur l'engagement de L'OCCITANE en matière de réduction de la pollution plastique mondiale.

À propos de Loop Industries

Loop Industries, Inc. est une entreprise technologique dont la mission est d'accélérer la transition vers un plastique durable et l'indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. La technologie brevetée et propriétaire de Loop sépare le plastique des combustibles fossiles en dépolymérisant les déchets de plastique et de fibres polyester en blocs de base (monomères). Les monomères sont ensuite filtrés, purifiés et repolymérisés pour créer un plastique polyester comme vierge pouvant être utilisé pour l'emballage alimentaire. Les actions ordinaires de la société sont inscrites à la cote du Nasdaq Global Market sous le symbole «LOOP».

Pour plus de renseignements, consultez la page http://www.loopindustries.com. Suivez-nous sur Twitter : @loopindustries, Instagram : loopindustries, Facebook : http://www.facebook.com/Loopindustrie/ et LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/loop-industries/

À propos du Groupe L'OCCITANE

Le groupe L'OCCITANE est une société internationale qui fabrique et commercialise des produits de beauté et de bien-être riches en ingrédients naturels et biologiques. Leader mondial sur le marché des produits de beauté haut de gamme, le groupe compte plus de 3 000 points de vente, dont 1 555 magasins en propre, et est présent dans 90 pays. À travers ses cinq marques, L'OCCITANE en Provence, Melvita, Erborian, L'OCCITANE au Brésil et LimeLife by Alcone, le groupe propose une approche novatrice de la beauté grâce à l'utilisation de produits de haute qualité respectueux de la nature, de l'environnement et les populations. Pour plus de renseignements, consultez la page https://group.loccitane.com/

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Ces déclarations peuvent être précédées des mots « a l'intention », « peut », « sera », « prévoit », « s'attend à », « anticipe », « prévoit », « prédit », « estime », « vise », « croit », « espère », « potentiel » ou des mots similaires. Les déclarations prospectives ne sont pas une garantie de performance à venir, reposent sur des hypothèses et sont soumises à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Loop, et ne peuvent être ni prédits ni quantifiés. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer considérablement. de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans limitation, les risques et incertitudes associés à (i) la commercialisation de notre technologie et de nos produits, (ii) notre statut de relation avec les partenaires, (iii) le développement et la protection de notre propriété intellectuelle et de nos produits, (iv) concurrence de l'industrie, (v) notre besoin et notre capacité à obtenir un financement supplémentaire, (vi) la construction de notre usine de fabrication, (vii) et notre capacité à vendre nos produits afin de générer des revenus, (viii) notre modèle commercial proposé et notre capacité pour y exécuter, (ix) des effets défavorables sur les activités et les activités de la Société résultant de l'augmentation des problèmes et pratiques en matière de réglementation, de communication médiatique ou financière, de rumeurs ou d'autres sources, et * d'autres facteurs décrits dans nos documents ultérieurs avec la SEC. Des informations plus détaillées sur Loop et sur les facteurs de risque susceptibles d'affecter la réalisation des déclarations prospectives figurent dans nos documents auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières sont priés de lire ces documents gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov . Loop n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE L'OCCITANE Group

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 05:55 et diffusé par :