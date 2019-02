La technologie de Smiths Detection renforce la sécurité des prisons et du service de probation en Suède





Sensec AB, le distributeur local de Smiths Detection, a signé un accord cadre pour la fourniture de 65 scanners de sécurité sur les quatre prochaines années au service pénitentiaire et de probation suédois (SPPS). Ces scanners contribueront à améliorer la sécurité du personnel, des visiteurs et des détenus.

Un éventail des derniers systèmes ? depuis les scanners compacts pour les effets personnels jusqu'aux grands systèmes à rayons X pour les palettes de marchandise ? sera déployé dans toute la Suède, dans les prisons les plus sécurisées du pays, centres de détention et bureaux de probation. La plupart remplaceront les systèmes actuels de Smiths Detection dans le cadre du cycle de remplacement du SPPS. Les autres remplaceront les produits concurrents ou seront installés dans de nouveaux sites. La technologie de nouvelle génération fournira une sécurité et une performance d'exception, pour aider les agents à détecter les téléphones portables dissimulés, drogues, armes et autres produits de contrebande. Le contrat a été attribué à la suite d'un appel d'offres public et comprend également la maintenance et le support client.

Le SPPS fait partie du système judiciaire suédois. Ce service est en charge des prisons, des centres de détention, des transports de prisonniers, des unités de probation et de la supervision des travaux d'intérêt général. "Au côté de Sensec, nous entretenons une relation de longue date avec le SPPS", explique Jasper van Gend, chef du marché de Smiths Detection, Europe du Nord et de l'Est. "Tout ce qui entre, visiteurs compris, dans une prison de haute sécurité est inspecté et des contrôles aléatoires sont régulièrement effectués sur les prisonniers et les probationnaires. Nos tout derniers scanners et notre plus récente technologie assurent une détection fiable et précise pour maintenir la sécurité du SPPS contre les menaces aussi bien internes qu'externes."

Les systèmes compris dans l'accord sont le HI-SCAN 6030di, HI-SCAN 6040i, HI-SCAN 6046si, HI-SCAN 6040-2is, HI-SCAN 100100V-2is, HI-SCAN 145180 et le HI-SCAN 145180-2is. L'installation des nouveaux systèmes sera terminée d'ici 2022.

Fin

Smiths Detection

Smiths Detection, société du Groupe Smiths, est un chef de file mondial des technologies de détection et de contrôle des menaces pour les marchés de l'aviation, des ports et des frontières, de la défense et de la sécurité urbaine. Notre expérience et notre histoire de plus de 40 années à l'avant-garde du secteur nous permettent de proposer les solutions nécessaires pour protéger la société contre la menace et le passage illégal d'explosifs, d'armes interdites, de contrebande, de substances toxiques et de stupéfiants.

Notre objectif est simple: fournir sécurité, tranquillité d'esprit et liberté de mouvement pour un monde plus sûr.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.smithsdetection.com; ou suivez-nous sur:

LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/smiths-detection

YouTube à l'adresse www.youtube.com/user/smithsdetectiongroup

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 05:55 et diffusé par :