Les soins dentaires des chiens - Ce n'est pas qu'une question d'haleine de chien!

GUELPH, ON, le 4 févr. 2019 /CNW/ - «?L'haleine de chien?» n'est pas un désagrément qui accompagne le choix d'avoir un compagnon canin. Cette odeur désagréable que vous pouvez sentir quand votre chien s'approche un peu trop près est une infection. Derrière cette pollution bactérienne se cache bien plus qu'une mauvaise odeur. Ces bactéries orales nocives attaquent l'os, les ligaments et les gencives autour des dents. La maladie parodontale est douloureuse et nécessite une intervention.

Le terme «?nettoyage dentaire?» peut sembler esthétique, et bon nombre de clients l'interprètent comme un luxe alors qu'il s'agit d'une nécessité. Des traitements dentaires préventifs constituent la première ligne de défense du vétérinaire contre l'infection, lui permettant d'éliminer les bactéries indésirables sous la gencive et d'arrêter la progression de la maladie. Une autre étape à considérer est la prise de radiographies des dents de votre animal afin de traiter les dents posant problème et ainsi de soulager la douleur dentaire de votre animal.

Un traitement dentaire professionnel est la première étape, mais en l'absence de mesures préventives, la maladie parodontale reviendra rapidement. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses options. En collaborant avec votre vétérinaire, vous pouvez ensemble créer le plan dentaire le mieux adapté pour vous et votre animal.

Les meilleurs soins dentaires à la maison sont ceux qui peuvent être prodigués quotidiennement. Le brossage des dents reste la référence absolue, et tous les propriétaires de chiens, oui, tous, peuvent brosser les dents de leur animal. Le brossage quotidien des dents de son animal peut sembler une tâche ardue pour certains et c'est pourquoi de nombreux clients évitent de le faire. Cependant, sans entretien préventif, votre animal se prépare à une vie remplie de problèmes dentaires. Essayez de mettre en place le programme de brossage des dents graduellement et délicatement. Commencez par demander à votre vétérinaire de vous montrer la technique appropriée et exercez-vous périodiquement avec votre animal jusqu'à ce que vous puissiez intégrer le brossage des dents à votre routine quotidienne. S'il n'est pas possible de brosser les dents de votre animal sur une base régulière, il existe des solutions de remplacement comme la nourriture et les gâteries à mâcher «?soins dentaires?», les additifs pour l'eau, les lingettes et les atomiseurs dentaires.

Une intervention précoce et la constance sont primordiales pour prévenir et ralentir la maladie parodontale. En bout de compte, vous êtes le défenseur de la santé de vos animaux. Il est temps de faire preuve d'initiative et de vous occuper de la santé bucco-dentaire de votre compagnon. Parlez-en à un membre de l'équipe vétérinaire dès aujourd'hui!

