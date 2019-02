Canada Jetlines annonce un accord de services de manutention au sol





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Jetlines Ltd. (JET: TSX-V) (JETMF: OTCQB) (la « Socie?te? » ou « Jetlines ») est heureuse d'annoncer un accord avec Global Aviation Services, Inc. (« Global Aviation ») pour des services de manutention au sol.



Global Aviation, dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario, est une entreprise de services aéronautiques qui propose une gamme complète de services, y compris la manutention au sol, la mise au point des avions, la supervision et la gestion des vols, l'aide à la mobilité, la billetterie et le nettoyage de cabine. La compagnie a une croissance continue prévue pour 2019, et 45 compagnies aériennes et 12 aéroports au Canada et aux États-Unis sont associés à Global Aviation pour leurs services de passagers, de bagages et de contrôle du chargement.

Global Aviation devrait fournir à Jetlines un service sécuritaire, de qualité, ponctuel et respectueux de l'environnement. Leurs agentes et agents de service à la clientèle sont tous hautement qualifiés et possèdent des compétences relationnelles exemplaires, des habiletés techniques et une attitude positive et responsable, qui garantissent une expérience exceptionnelle pour leurs clients et invités. Global Aviation est réputée pour la qualité de ses services d'enregistrement et d'embarquement, sa traçabilité centralisée des bagages et la création de la passerelle d'embarquement connectée avec les aéronefs ? des services qui sont tous importants pour les plans opérationnels de Jetlines et qui contribueront à garantir une expérience optimale et ponctuelle.

Michael Bata, directeur de l'exploitation, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à Global Aviation pour répondre à nos besoins en matière de services de manutention au sol. L'une des valeurs fondamentales de Jetlines sera de fournir une expérience agréable à nos passagers, du début à la fin, tout en conservant un contrôle sur les coûts, était donné que Jetlines sera le premier transporteur à très bas coûts au Canada. Global Aviation, ainsi que les membres de son équipe, feront partie intégrante de cette expérience, sur les deux fronts. »

« Chez Global, nous sommes ravis de recevoir le prix multi-villes et d'accueillir Canada Jetlines dans notre famille Global. Global Aviation Services fournira à Canada Jetlines des services de manutention au sol partout en Amérique du Nord », a affirmé Carm Borg, président et chef de la direction de Global Aviation Services. « C'est vraiment emballant de voir deux entreprises canadiennes s'associer pour servir la population du Canada. », a ajouté M. Borg.

A? propos de Canada Jetlines Lte?e.

Canada Jetlines est en voie de devenir la premie?re ve?ritable compagnie ae?rienne a? tre?s bas prix du Canada (transporteur a? tre?s bas prix), et l'entreprise envisage d'exploiter des vols a? l'e?chelle du Canada et de fournir un service ininterrompu du Canada vers les E?tats-Unis, le Mexique et les Carai?bes. La socie?te? pre?voit commencer a? exploiter la flotte d'Airbus A320, l'ae?ronef le plus utilise? par les transporteurs a? tre?s bas prix dans le monde. Le conseil et l'e?quipe de direction de Jetlines posse?dent une expe?rience et une expertise approfondies dans les domaines des compagnies ae?riennes a? bas prix, des jeunes entreprises et des marche?s financiers. Le gouvernement du Canada a accorde?? une exemption sans pre?ce?dent a? l'entreprise, ce qui lui permettra de proposer des services de transport ae?rien locaux tout en e?tant de?tenue par des actionnaires e?trangers jusqu'a? concurrence de 49 %.

Pour en apprendre davantage sur Jetlines, veuillez visiter notre site Internet au fr.jetlines.ca .

AU NOM DU CONSEIL

"Mark J. Morabito"

Président éxécutif

Canada Jetlines fait partie du groupe d'entreprises King & Bay. King & Bay est une banque d'investissement axe?e sur l'identification, le financement, le de?veloppement et le soutien d'occasions de croissance dans les secteurs des ressources, de l'aviation et de la technologie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous adresser a? :

Sans-frais : 1-833-226-5387

Courriel : relations.investisseurs@jetlines.ca

Mise en garde concernant l'information prospective

Le pre?sent communique? de presse contient de l'« information prospective » lie?e a? des e?ve?nements ou a? des de?veloppements pre?vus, et pouvant se produire dans le futur. L'information prospective figurant dans le pre?sent communique? de presse inclut, sans toutefois s'y limiter, des de?clarations concernant les itine?raires que Jetlines a l'intention de desservir, a? la capacite? a? offrir des tarifs ae?riens a? tre?s bas prix et au succe?s des activite?s d'exploitation futures pre?vues de la Socie?te?.

Dans certains cas, l'information prospective peut e?tre reconnue par l'utilisation de certains termes ou de certaines expressions comme « planifie », « compte », « budget », « programme? », « estime », « pre?voit », « a l'intention de », « anticipe » ou d'une variation de tels termes ou de telles expressions qui e?noncent que des actions, des e?ve?nements ou des re?sultats peuvent ou pourraient e?tre pris, se produire ou e?tre obtenus, respectivement, de manie?re a? de?noter des re?sultats a? venir, ou d'autres attentes, certitudes, plans, objectifs, suppositions, intentions ou e?nonce?s a? propos d'e?ve?nements ou d'un rendement a? venir. L'information prospective figurant dans le communique? de presse est fonde?e sur certains facteurs et hypothe?ses touchant, notamment, l'obtention de financement pour de?marrer des activite?s d'exploitation de compagnie ae?rienne, l'exactitude, la fiabilite? et le succe?s du mode?le d'affaires de Jetlines; la re?ception en temps opportun des approbations gouvernementales; le lancement en temps opportun des activite?s de Jetlines et la re?ussite des activite?s en question; les contextes le?gislatifs et re?glementaires des territoires ou? Jetlines me?nera ses affaires ou ses activite?s; l'incidence de la concurrence et la re?action de la concurrence a? la strate?gie d'affaires de Jetlines; de me?me que la disponibilite? des ae?ronefs. Bien que l'entreprise conside?re ces hypothe?ses comme e?tant raisonnables en se fondant sur les renseignements mis a? sa disposition, ces hypothe?ses pourraient e?tre errone?es.

L'information prospective comprend des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les re?sultats, le rendement ou les accomplissements actuels de l'entreprise diffe?rent largement des re?sultats, du rendement ou des accomplissements exprime?s ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces facteurs sont, entre autres, des risques lie?s a? la capacite? a? obtenir un financement a? des conditions acceptables, l'incidence de la conjoncture ge?ne?rale, les changements de conditions dans le secteur des compagnies ae?riennes nationales et internationales, la volatilite? des prix du carburant, les augmentations des cou?ts d'exploitation, le terrorisme, les pande?mies, les catastrophes naturelles, les fluctuations mone?taires, les taux d'inte?re?t, les risques inhe?rents au secteur des compagnies ae?riennes, la capacite? de la direction a? mettre en oeuvre la strate?gie d'exploitation de Jetlines, la capacite? d'attirer des cadres et du personnel qualifie?s, les conflits lie?s au travail, les risques lie?s a? la re?glementation, dont les risques lie?s a? l'acquisition des licences et des permis ne?cessaires, les risques lie?s a? l'acce?le?ration des paiements en vertu de l'accord conclu avec Boeing pour l'acquisition de l'ae?ronef 737-Max, de me?me que les risques financiers additionnels de?finis dans la section sur les facteurs de risque des rapports et des de?po?ts de la Socie?te? pre?sente?s aux organismes canadiens de re?glementation de valeurs mobilie?res concerne?s.

Bien que l'entreprise ait tente? de cibler les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les e?ve?nements ou les re?sultats actuels diffe?rent de manie?re importante de ceux de?crits dans l'information prospective, il pourrait y avoir d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les actions, les e?ve?nements ou les re?sultats ne soient pas tels qu'ils ont e?te? pre?vus ou estime?s. Par conse?quent, les lecteurs ne devraient pas se fonder indu?ment sur cette information prospective. L'information prospective est valable en date du pre?sent communique? de presse. Sauf dans les cas pre?vus par les organismes de re?glementation des valeurs mobilie?res concerne?s, l'entreprise n'a aucune obligation de mettre a? jour publiquement ni de re?viser toute information prospective, de quelque nature que ce soit.

Ni la Bourse de croissance TSX ni l'organisme de re?glementation affilie? (au sens de la de?finition de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'attestent la pertinence ou la pre?cision du pre?sent communique? ni n'acceptent la responsabilite? quant a? la pertinence et la pre?cision de celui-ci.

