C.H. Robinson Pologne obtient le prix de Top Employer





C.H. Robinson a fièrement annoncé aujourd'hui sa reconnaissance officielle par le Top Employers Institute en tant que Top Employer 2019, en Pologne.

Les organisations certifiées Top Employers s'attachent à offrir à leurs employés, des conditions de travail optimales. Ce programme mondial a certifié et reconnu plus de 1 500 Top Employers dans 118 pays sur cinq continents.

« Chez C.H. Robinson, être un employeur de choix qui développe et fidélise les talents en offrant des conditions de travail optimales fait partie de nos objectifs essentiels », déclare Jeroen Eijsink, président Europe chez C.H. Robinson. « Par le biais de divers programmes, tels que l'intégration des nouveaux employés, nos divers cours de formation et nos opportunités de développement du leadership, nous nous efforçons, d'obtenir la plus grande satisfaction de nos employés dès leur premier jour dans l'entreprise. »

Les Top Employers sont des organisations de haut calibre qui mettent tout en oeuvre pour créer et faire progresser leurs stratégies de gestion du personnel. Pour le prix Top Employer 2019, une vaste enquête mondiale portant sur les meilleures pratiques a évalué les entreprises dans les 10 domaines suivants : Stratégie talents, planification des effectifs, acquisition de talents, intégration, apprentissage et développement, gestion de la performance, développement du leadership, carrière et gestion de la relève, ainsi que rémunération et avantages, et culture.

David Plink, PDG de Top Employer, a ajouté : « Nous pensons que les organisations certifiées en 2019 créent des conditions de travail exceptionnelles et encouragent le développement de ces pratiques en donnant la priorité à leurs employés. Ces entreprises contribuent à enrichir le monde du travail grâce à leur constante recherche de l'excellence en ressources humaines. C'est pourquoi elles sont reconnues comme un employeur de choix ».

En Pologne, C.H. Robinson offre un accès au transport routier international et national, aux services de transport en citerne ainsi qu'au fret spécialisé, au fret aérien et au fret maritime. Notre équipe qualifiée et dédiée se concentre sur le service à la clientèle afin de fournir une expérience cohérente en matière de transport et de logistique. C.H. Robinson propose à travers l'Europe de nombreuses opportunités de carrière dans plusieurs unités commerciales tels que les stages de découverte, les ventes stratégiques et la comptabilité. La société offre aussi d'autres opportunités dans ses départements de développement informatique et logiciel.

À propos de C.H. Robinson

Chez C.H. Robinson, nous croyons en l'accélération du commerce international pour stimuler l'économie mondiale. Grâce aux atouts combinés de nos collaborateurs, de nos processus et de notre technologie, nous aidons nos clients à travailler plus intelligemment plutôt que de fournir davantage d'efforts. En tant que l'un des plus gros fournisseurs de logistique externalisée au monde (Third-party logistics providers, 3PL), nous proposons un vaste portefeuille de services logistiques, de services d'acquisition de produits frais, et de services gérés par le biais de notre réseau mondial. En Europe, C.H. Robinson est l'un des principaux transporteurs routiers et transitaires avec un réseau dynamique de bureaux répartis sur l'ensemble de la région. Les membres de notre équipe en Europe sont multilingues, qualifiés pour nouer des relations et concentrés sur le service offert à leurs clients. La société, notre Fondation et nos employés apportent chaque année leur contribution à une multitude d'organisations à travers le monde. Ayant son siège à Eden Prairie, dans le Minnesota, aux États-Unis, la société C.H. Robinson est cotée au NASDAQ (CHRW). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.chrobinson.com/en/uk ou regardez la vidéo de notre société.

