REPLY : Le compte a rebours a commence pour le Reply Code Challenge 2019. Rejoignez-nous!





Le 15 mars prochain, Reply lancera la deuxième édition du Reply Code Challenge, un concours de codage en équipe ouvert aux étudiants et aux codeurs professionnels. Cette année, un défi supplémentaire s'adressera également aux adolescents de 14 à 19 ans: Reply Code Challenge Edition pour Jeunes.

L'année dernière, le concours Reply Code Challenge a inspiré des milliers de personnes. Plus de 7 700 concurrents provenant de 67 pays se sont inscrits pour participer à la première édition du Reply Code Challenge et 6 000 d'entre eux se sont distinguer pour l'édition sur la cybersécurité en Octobre.

Les équipes participant au Reply Code Challenge Standard utiliseront leurs compétences en codage pour résoudre un problème mathématique délicat. Les membres de l'équipe gagnante recevront chacun un incroyable Mac Book Pro.

Dans le Reply Code Challenge Edition pour Jeunes, créé en collaboration avec l'équipe des olympiades italiennes en informatique, des équipes de quatre à quatre personnes vont résoudre des problèmes algorithmiques. L'équipe gagnante recevra 5 000 euros à répartir entre les membres.

Cela semble prometteur? Pour participer, inscrivez-vous sur challenges.reply.com à partir du 1er février, créez une équipe et connectez-vous en ligne le 15 mars: Le Challenge Standard et l'édition pour jeunes se dérouleront en ligne à partir de 16h30. À 16h30, Reply annoncera les défis - et toutes les équipes peuvent commencer à développer et à soumettre leurs solutions sur la plateforme Reply Code Challenge.

Les participants peuvent utiliser n'importe quel langage de programmation et envoyer autant de solutions à chaque problème qu'ils aiment.

Vous pouvez en savoir plus sur l'événement d'une durée de quatre heures sur challenges.reply.com ainsi que dans la vidéo.

L'idée des problèmes de code est venue de Reply Code Master Team, un groupe de développeurs de chez Reply passionnés et dévoués. Reply croit en l'apprentissage tout au long de la vie et investit énormément dans le recrutement des meilleurs talents. Le Reply Code Challenge fait partie des efforts continus de l'entreprise pour promouvoir le codage chez les jeunes.

Si vous pensez être le meilleur codeur, c'est le moment! Tout ce dont vous avez besoin est : votre talent, votre passion et votre capacité à collaborer. Nous attendons votre contribution avec impatience! challenges.reply.com

REPLY

Reply est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication ainsi que les médias numériques. Reply est un réseau de sociétés hautement spécialisées soutenant des groupes industriels européens clés opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique dans la définition et le développement de modèles économiques adaptés aux nouveaux paradigmes du big data, cloud computing, médias numériques et l'Internet des objets. Les services de réponse comprennent: le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 03:35 et diffusé par :