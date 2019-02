Yokogawa obtient une commande de système de contrôle pour le projet de dessalement d'eau de mer Provisur au Pérou





Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) annonce que l'agence péruvienne Yokogawa Amérique du Sud (une filiale de Yokogawa Electric Corporation) a reçu une commande de système de contrôle de la part de Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A. (Tedagua)*1 pour une usine de dessalement d'eau de mer et des installations connexes que la société construit pour Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. (SEDAPAL) dans le district Santa Maria de Lima, la capitale du Pérou.

Dans le cadre du projet de dessalement d'eau de mer Provisur, la première usine de dessalement par osmose inverse *2 du Pérou est en cours de construction pour fournir 35 000 m3 d'eau potable par jour aux 100 000 résidents du district de Santa Maria. Des conduites de distribution d'eau et d'égouts (longueur totale : 260 km), une usine de traitement des eaux usées (capacité quotidienne : 15 500 m3), et un pipeline sous-marin (780 m) pour la décharge de l'eau traitée sont également en construction. Une partie de l'eau traitée sera utilisée pour arroser les plantes dans la localité. Les attentes sont grandes pour ce projet, car Lima et les autres régions côtières du Pérou ont un climat désertique qui enregistre très peu de précipitations pendant l'année.

Yokogawa fournira le système de contrôle de production intégré CENTUMTM VP, le système de contrôle basé réseau STARDOMTM FCN-500, ainsi que d'autres solutions de surveillance et de contrôle de l'usine de dessalement, de l'usine de traitement des eaux usées, des conduites de distribution d'eau, des conduites d'eaux usées et du pipeline sous-marin du projet. CENTUMTM VP et STARDOMTM FCN-500 sont des solutions de la gamme de systèmes de sécurité et de contrôle OpreXTM de Yokogawa. L'agence péruvienne de Yokogawa Amérique du Sud aura la responsabilité globale d'exécuter toute la partie systèmes de ce projet, y compris l'ingénierie et la mise en service. La livraison est prévue pour avril et l'exploitation de l'usine devrait commencer en juin 2019.

« Assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous » est l'un des 17 objectifs de développement durable (ODD) pour 2030 qui ont été adoptés par le Sommet des Nations-Unies sur le développement durable. Il est urgent d'assurer la haute disponibilité des systèmes d'alimentation en eau et de traitement de l'eau dans le monde. Yokogawa va mobiliser son savoir-faire et sa solide expérience nippone en matière d'exécution de projets d'alimentation en eau et de traitement de l'eau et de projets de dessalement en dehors du Japon pour fournir des solutions qui assureront une alimentation stable en eau et protègeront l'environnement en Amérique du Sud et dans d'autres régions.

*1 : Une société d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (IAC) de premier plan spécialisée dans les usines de dessalement. Il s'agit d'une société du groupe ACS, une importante société de construction en Espagne.

*2 : Une méthode par laquelle l'eau de mer passe à travers une membrane spéciale qui élimine la salinité et produit de l'eau fraîche

Pour en savoir plus

Industries -Eau & Eaux usées -

https://www.yokogawa.com/industries/water-wastewater/

Notre approche en matière de développement durable https://www.yokogawa.com/about/sustainability/policy/

Yokogawa rejoint l'indice des 100 sociétés internationales les plus performantes privilégiant le développement durable

A propos de Yokogawa

Yokogawa dispose d'un réseau mondial de 113 sociétés réparties dans 61 pays. Fondée en 1915, la société compte aujourd'hui 18 300 personnes dans le monde et génère 3,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Yokogawa s'est toujours engagée dans l'innovation et la recherche de pointe. A ce titre, l'entreprise poursuit, depuis ses origines, une politique résolue d'investissements en matière de recherche et de développement afin de toujours conserver une longueur d'avance et de proposer des solutions innovantes à ses clients. Son coeur de métier englobe l'instrumentation industrielle incluant l'acquisition et l'enregistrement de données, l'analyse physico-chimique, l'analyse avancée, la débitmétrie, le mesure de pression et de température, les systèmes de contrôle-commande , les systèmes de sécurité, les systèmes de gestion, de contrôle et d'acquisition de données dits SCADA, les solutions avancées en matière de gestion de production, des actifs, de l'énergie, de la sécurité et des opérations, les activités de conseil, de gestion de projets et de services comme la formation, la maintenance ou l'assistance technique . Elle intervient pour un grand nombre d'industriels oeuvrant dans des domaines d'activité aussi variés que le pétrole et le gaz, les méthaniers, la chimie et la pétrochimie, la production d'électricité, la pharmacie, l'agro-alimentaire, la papeterie et la verrerie, la métallurgie, le traitement de l'eau et des déchets ou encore l'environnement. Yokogawa aide ainsi les entreprises à maximiser leurs bénéfices, en proposant une large gamme de produits extrêmement fiables, ainsi qu'en travaillant aux côtés de sa filiale KBC Advanced Technologies pour fournir des solutions et services de premier ordre. Pour en savoir plus : www.yokogawa.com/fr

Les noms des sociétés, organisations, produits, services et logos mentionnés dans ce communiqué sont des marques commerciales ou des marques déposées de Yokogawa Electric Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 février 2019 à 03:20 et diffusé par :