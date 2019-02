Sight Machine remporte le prix ABB de l'automatisation industrielle et de l'efficacité énergétique, la société figure sur la liste Global Cleantech 100 2019





SAN FRANCISCO, 4 février 2019 /PRNewswire/ -- Sight Machine Inc., le chef de file en matière de production d'analyse de données, figure dans la liste Global Cleantech 100 2019, établie par Cleantech Group, un guide annuel des principales entreprises et des thématiques de l'innovation durable. Lors du même événement lundi, Sight Machine s'est vu décerner par ABB Technology Ventures le prix Automation of Everything Award en tant « qu'entreprise ayant le plus d'incidence sur l'automatisation industrielle et l'efficacité énergétique. »

La plateforme d'analyse de Sight Machine fait appel à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage machine et à l'analyse de pointe, pour contribuer à relever les défis majeurs en termes de qualité et de productivité. Elle permet aux fabricants de réduire leur consommation d'énergie - souvent l'élément le plus cher dans la production -, mais aussi de réduire l'usage de matières premières et la production de déchets, ce qui se répercute sur les coûts et limite l'empreinte environnementale.

« ABB s'attache à créer de la valeur à travers l'automatisation et la numérisation », a déclaré Grant Allen, le directeur général d'ABB Technology Ventures, la branche capital-risque d'ABB. « En se projetant non pas sur les machines individuelles mais plutôt sur les données de l'ensemble de l'installation, Sight Machine offre un autre niveau de compréhension du fonctionnement d'une usine. Elle permet non seulement d'augmenter le rendement de l'ensemble de l'usine, mais également sa rentabilité et une meilleure gestion de la durabilité. »

« Le secteur manufacturier est le parent pauvre de la durabilité, car les progrès dans ce secteur ont été menus », a déclaré Jon Sobel, le cofondateur et PDG de Sight Machine. « Comprendre l'écrasante diversité de données produites dans les usines est si difficile, que la plupart des fabricants gèrent la consommation d'énergie séparément des questions relatives à la production de base. L'approche reposant sur les données élimine cette frontière. Qu'il s'agisse d'énergie, d'émissions, de débit ou de qualité, Sight Machine permet une approche intégrée. »

La liste Global Cleantech 100 présente les entreprises privées, indépendantes et à but lucratif les mieux à même de relever les défis de demain en matière de technologies propres. L'édition de 2019 combine les données de recherche de Cleantech Group, à l'appréciation qualitative des propositions et de l'avis d'un groupe d'experts mondial de 87 membres, composé d'investisseurs et de spécialistes issus d'entreprises et d'industriels opérant dans les technologies et l'innovation.

« Notre dixième édition est dominée par les innovations ayant trait à l'avenir de l'alimentation et de la mobilité, un avenir décentralisé et numérisé concernant l'énergie comme le monde industriel en général », a déclaré Richard Youngman, le PDG de Cleantech Group. « On s'éloigne nettement de la prédominance du matériel, de l'énergie solaire et des biocarburants du premier Global Cleantech 100, établi en 2009. »

La liste complète des 100 entreprises a été dévoilée le 28 janvier, lors du 17e Cleantech Forum, à San Francisco.

Pour plus de détails sur la vision de Sight Machine en tant qu'innovateur, consultez la plateforme d'intelligence économique i3 de Cleantech Group et cherchez Sight Machine.

Téléchargez le rapport et découvrez les entreprises qui résolvent nos plus grands défis.

À propos de Sight Machine

Sight Machine alimente la transformation numérique dans le domaine de la production. Les entreprises figurant sur la liste Global 500 font appel à la société pour prendre les décisions les plus avisées et rapides concernant leurs activités. La plateforme d'analyse de Sight Machine, spécialement conçue pour la production discontinue et les processus, fait appel à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage machine et à l'analyse de pointe, pour contribuer à relever les défis majeurs en termes de qualité et de productivité, à l'échelle de l'entreprise. Sight Machine est optimisé pour fonctionner avec les principales plateformes en nuage, dont AWS, Google Cloud Platform et Microsoft Azure. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.sightmachine.com.

