beqom offre le premier calculateur de l'index de l'égalité salariale femmes - hommes en France





beqom ? créateur d'un logiciel de gestion des rémunérations cloud ? a développé la première solution de calcul automatique de l'index de l'égalité salariale femmes - hommes en France. beqom aide ainsi les 1 400 entreprises de plus de 1 000 employés à être conforme avec la loi sur l'égalité salariale au 1er Mars 2019 et propose des actions correctives faciles à identifier pour améliorer le score des entreprises sur le long terme.

En France, à poste et âge équivalents, les femmes sont encore payées 9% de moins que les hommes. Le gouvernement a annoncé le 22 novembre 2018 de nouvelles mesures pour l'égalité professionnelle femmes - hommes. Un index composé de cinq paramètres a été mis en place afin de noter les entreprises qui devront atteindre un total d'au moins 75 points sur 100.

« Le calculateur permet de calculer instantanément l'index d'égalité femmes - hommes des entreprises et d'être prêt pour le 1er Mars 2019 et ce pour un un coût mensuel inférieur à 0,20 Euros mensuel par employé pour une entreprise de 1 000 employés », a déclaré Emmanuel Frenck, Directeur des Ventes Europe du Sud de beqom, « Chaque année, les entreprises devront mettre à jour leur note. Dès lors que le score sera inférieur à 75, elles devront mettre en application des actions visant à résorber les inégalités salariales. beqom accompagnera les entreprises en mettant en avant dans son tableau de bord les actions correctives à mener pour améliorer le score.»

La solution de rémunération globale beqom a par ailleurs aidé Capgemini, BNP Paribas, McDonald's, Pepsico et Pages Jaunes à procurer à leurs collaborateurs une vision globale de l'ensemble des éléments liés à leur rémunération et à la gestion des performances commerciales. La plateforme gère actuellement 300 milliards de dollars de rémunération pour plus de trois millions d'utilisateurs, dans plus de 160 pays.

