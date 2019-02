Mobidiag annonce la finalisation d'une prise de participation de 10 M? dans Autobio Diagnostics





Mobidiag Ltd, société de diagnostic moléculaire commercial spécialisée dans la lutte contre la propagation de la résistance aux antimicrobiens, annonce aujourd'hui la finalisation de la prise de participation de 10 millions d'euros dans Autobio Diagnostics ('Autobio'), comme annoncé le 18 décembre 2018, avec réception de tous les fonds.

Le produit de la prise de participation de 10 millions d'euros d'Autobio sera utilisé par Mobidiag pour poursuivre la croissance de son portefeuille de produits, accélérer le développement de nouveaux tests pour le système Novodiag® et améliorer ses capacités de production, ainsi que continuer à faciliter l'expansion commerciale de Mobidiag.

La plateforme Novodiag® est une solution innovante de diagnostic moléculaire permettant la détection entièrement automatisée des maladies infectieuses, y compris les résistances aux antibiotiques. La plateforme combine les technologies de PCR en temps réel et de biopuces, pour permettre l'analyse directe des échantillons placés dans une cartouche jetable. Il permet également le dépistage complet d'agents pathogènes multiples ou uniques en moins d'une heure environ, offrant aux cliniciens un meilleur niveau d'information lorsqu'ils prennent des décisions urgentes, ce qui aide à administrer des traitements précoces et à éviter la propagation de l'infection.

Tuomas Tenkanen, CEO de Mobidiag, a déclaré "Nous sommes heureux d'accueillir Autobio en tant qu'actionnaire de Mobidiag et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration avec cette société dans le cadre de notre récente joint-venture en Chine. La prise de participation de 10 millions d'euros renforce significativement notre trésorerie et nous permet de continuer à faire progresser le diagnostic des maladies infectieuses et des résistances aux antibiotiques grâce au lancement de diagnostics moléculaires innovants et abordables."

Notes aux rédacteurs

A propos de Mobidiag Ltd

Mobidiag est une société de diagnostic moléculaire en pleine expansion, au stade commercial, dont la technologie accessible, largement applicable et robuste participe à la lutte contre la propagation de la résistance aux antimicrobiens (AMR) grâce à la détection rapide d'agents pathogènes et leur résistance potentielle aux antibiotiques. Grâce à ses solutions Amplidiag® et Novodiag® Mobidiag propose une gamme complète de solutions de diagnostic moléculaire rapides, fiables et économiques pour la détection des maladies infectieuses dans les laboratoires de toutes tailles.

Mobidiag a son siège à Espoo, en Finlande, avec des filiales en France, au Royaume-Uni et en Suède. Pour en savoir plus, visitez www.mobidiag.com

A propos Autobio Diagnostics Co, Ltd

Fondée en1998, Autobio est devenue l'un des leaders du diagnostic clinique en Chine. Autobio est spécialisé dans la recherche et le développement, la production, la commercialisation et le service de produits de diagnostic clinique, notamment les produits d'immunoessais, de microbiologie et de produits biochimiques. Autobio fournit des solutions complètes pour les laboratoires médicaux.

