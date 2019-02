Macherey-Nagel GmbH & Co. KG et Andrew Alliance signent un accord de marketing associé





Macherey-Nagel GmbH & Co. KG et Andrew Alliance ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord établissant leurs travaux conjoints au développement d'une solution automatisée destinée à la préparation d'ADN de classe plasmide pour transfection. Aux termes de l'accord de comarketing, Macherey-Nagel associera ses outils existants NucleoBond® Xtra Midi à la plateforme logicielle OneLab d'Andrew Alliance et son robot Andrew+.

Dr Achim Leitzke (directeur général des ventes et du marketing chez MACHEREY-NAGEL en Allemagne) a commenté : « La biotechnologie en recherche biomédicale en général et pharmaceutique en particulier s'oriente de plus en plus vers une automatisation des flux de travaux, ce qui permet de libérer de précieuses ressources humaines pour des travaux créatifs et productifs. Par ailleurs, la fiabilité et la traçabilité prennent une importance croissante. MACHEREY-NAGEL est un pionnier de la technologie de purification des acides nucléiques et possède une expérience étendue de la préparation automatisée des plasmides. De même, nous avons toujours au fil des années proposé des solutions novatrices et des méthodes de pointe dans le domaine du traitement des midipreps de plasmides sur la base de la chromatographie par échange d'anions. Pour rester à l'avant-garde sur un marché en évolution rapide, il nous faut un partenaire fiable et compétent en automatisation. Nous pensons qu'avec Andrew Alliance nous avons trouvé un tel partenaire et qu'ensemble, nos experts pourront mettre au point un produit véritablement excellent pour le traitement automatisé des midipreps de plasmides. »

Piero Zucchelli, PDG et cofondateur d'Andrew Alliance a ajouté : « Disposer d'ADN de classe plasmide pour la transfection est indispensable aujourd'hui pour de nombreuses applications de haute valeur dans les produits biopharmaceutiques. Les travaux avec Macherey-Nagel et sa technologie très éprouvée d'échange d'anions nous permettront de mettre au point une solution automatisée rentable pour cet important processus. »

Pour davantage d'informations sur la technologie de Macherey-Nagel NucleoBond®, visiter http://www.mn-net.com

Pour davantage d'informations sur Andrew Alliance, OneLab et Andrew+, veuillez contacter contact@andrewalliance.com

