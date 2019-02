La croissance accélérée de Rimilia conduit à une expansion sur le marché américain





Rimilia, une société de technologie financière, a annoncé aujourd'hui que ses résultats solides obtenus en 2018, avec notamment une augmentation de 100 % de ses revenus par rapport à l'année précédente, lui ont permis de s'étendre aux États-Unis. Cette expansion s'est traduite notamment par l'ouverture d'un bureau à Denver dans le Colorado et par l'embauche d'employés spécialisés dans la vente, le marketing, les services professionnels et le service à la clientèle.

Rimilia propose une technologie s'appliquant aux comptes débiteurs qui aide les services financiers à simplifier ce qui est complexe. La solution, conçue par des professionnels de la finance pour des professionnels de la finance, fait appel à l'intelligence artificielle et vous permet d'obtenir des liquidités plus rapidement et d'accélérer votre flux de trésorerie.

Steve Richardson, co-fondateur et directeur commercial de l'entreprise, a déclaré : « 2018 a été une année record et grâce à ce grand succès, nous développons notre présence aux États-Unis en recrutant une équipe expérimentée et en ouvrant un nouveau siège social américain à Denver, dans le Colorado. Les États-Unis ont exprimé un fort intérêt vis-à-vis de nos solutions et nous sommes ravis de permettre aux responsables financiers d'éliminer une grande partie des tâches manuelles requises pour le traitement des transactions financières, processus qui prend du temps et est source d'erreurs. »

Timothy Ray, directeur des finances et responsable de Rimilia pour les États-Unis, a ajouté : « Je travaille dans le secteur financier depuis longtemps et je sais que les entreprises n'ont pas encore eu accès au type de technologie proposée par Rimilia, qui les aide à améliorer leurs opérations financières. Cette technologie permet aux clients d'obtenir des liquidités le jour même sans avoir à effectuer de versements, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Je suis heureux de contribuer à la croissance continue de Rimilia. »

À propos de Rimilia

Fondée en 2008 avec des bureaux à Bromsgrove et à Londres au Royaume-Uni, ainsi qu'à Denver dans le Colorado aux États-Unis, Rimilia crée des logiciels de finance qui sont très appréciés car ils aident à éliminer les pratiques archaïques de suivi de la trésorerie et de gestion des recouvrements de crédits. Rimilia permet aux entreprises du monde entier d'accélérer leurs dotations en trésorerie, de bénéficier d'informations plus claires et d'avoir un meilleur contrôle sur leur flux de trésorerie. Constituant une solution globale, Rimilia fonctionne avec toutes les devises, toutes les banques et tous les systèmes de planification des ressources de l'entreprise, et ce dans tous les pays et dans toutes les langues.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur us.rimilia.com.

