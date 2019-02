GM tente d'empêcher la diffusion de l'annonce #SauvonsOshawaGM pendant le Super Bowl





TORONTO, le 3 févr. 2019 /CNW/ - General Motors (GM) a tenté d'empêcher la diffusion de l'annonce publicitaire d'Unifor « GM laisse les Canadiens dans le froid » pendant le Super Bowl de ce soir et sur toutes les autres plateformes, y compris les médias sociaux.

« De toute évidence, General Motors ne veut pas que les Canadiens voient cette publicité. Ni ses actions et les dommages que GM prévoit infliger aux travailleurs, aux collectivités et à notre économie nationale si elle ferme l'usine d'Oshawa », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

Vendredi, les avocats de General Motors ont réclamé par écrit qu'Unifor « cesse et s'abstienne de toute communication ultérieure de l'annonce publicitaire ».

« La publicité rappelle que les Canadiens ont été loyaux envers GM et que maintenant, l'entreprise nous abandonne dans le froid, a déclaré M. Dias. Nous sommes convaincus que si GM veut vendre ici, elle doit construire ici, et ses tentatives d'intimidation ne nous empêcheront pas de partager le message que nous voulons transmettre aux Canadiens par cette publicité. »

L'annonce publicitaire s'inscrit dans le cadre de la campagne #SauvonsOshawaGM qui vise à renverser la décision de GM de fermer l'usine d'assemblage d'Oshawa et de mettre des Canadiens au chômage pendant que le constructeur automobile étend sa production au Mexique. La campagne a aussi lancé un au boycottage des véhicules de General Motors (GM) construits au Mexique.

Une autre annonce publicitaire encourageant les consommateurs à s'engager en ligne à boycotter les véhicules de GM construits au Mexique si l'entreprise refuse de maintenir la production à Oshawa et dans d'autres usines canadiennes a aussi commencé à être diffusée en fin de semaine.

On demande aux Canadiens de soutenir les emplois bien rémunérés en vérifiant le numéro d'identification du véhicule (NIV) pour s'assurer qu'ils achètent des véhicules construits par des syndiqués canadiens et américains.

Pour obtenir de plus amples informations, visitez SauvonsOshawaGM.ca.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

