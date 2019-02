Semaine des enseignantes et des enseignants - « Il est plus que temps que les profs soient reconnus à leur juste valeur » - Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ





QUÉBEC, le 3 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine des enseignantes et des enseignants, qui se déroule cette année du 3 au 9 février, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) tient à remercier tous les profs qui préparent l'avenir chaque jour avec passion et professionnalisme.

« Remercions les enseignantes et enseignants qui mettent tout leur coeur et leurs compétences en enseignant dans les écoles et les centres. Ils portent l'école à bout de bras à tous les jours dans des conditions qui sont souvent très difficiles, sans toutes les ressources, et ils font la différence dans la vie de leurs élèves. Il faut leur offrir de meilleures conditions et des classes plus équilibrées, davantage de services et plus d'autonomie, moins de pression pour l'atteinte de cibles de réussite et assurément de meilleurs salaires, puisque nous avons actuellement les plus bas au Canada. Il est plus que temps que les profs soient reconnus à leur juste valeur », a déclaré Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Elle rappelle d'ailleurs que les attentes des enseignantes et enseignants sont importantes à la veille de la reprise des travaux parlementaires, notamment en matière d'investissements dans les services aux élèves en difficulté. Ils attendent également des actions pour la prévention de la violence et pour mettre fin à sa banalisation, de même que pour prévenir l'épuisement grandissant, surtout dans un contexte de pénurie d'enseignants. « Il faudra qu'on arrête d'en rajouter dans la cour des enseignants pour les laisser faire ce pour quoi ils ont été formés, ce qu'ils aiment faire et ce pour quoi ils ont choisi cette profession, c'est-à-dire enseigner », a signifié Mme Scalabrini.

La FSE-CSQ travaille activement depuis plus de 10 ans à faire connaître et reconnaître l'expertise, le talent et la passion des enseignantes et enseignants québécois, notamment avec sa campagne Prof, ma fierté! Le comédien et humoriste Pierre Hébert est le porte-parole de la campagne depuis trois ans.

Profil

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant quelque 63 000 enseignantes et enseignants de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Communiqué envoyé le 3 février 2019 à 09:00 et diffusé par :