Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine du développement international





OTTAWA, le 3 févr. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine du développement international, qui se déroule du 3 au 9 février 2019 :

« Aujourd'hui, nous marquons le début de la Semaine du développement international et célébrons le travail acharné des travailleurs, bénévoles et partenaires qui oeuvrent dans le domaine du développement international. Qu'il soit question de bâtir des écoles et des hôpitaux ou de former des gens à fournir des services importants à leurs propres communautés, ces personnes dévouées font une différence dans la vie des plus vulnérables.

« Le thème de cette année, Ensemble pour l'égalité des genres, témoigne des efforts du Canada visant à faire de l'égalité des sexes une réalité et à améliorer la vie des femmes et des filles à travers le monde. Les femmes et les filles sont touchées de façon démesurée par la pauvreté, l'accès limité aux services de soins de santé et le manque de ressources et d'opportunités. Mais lorsque leurs voix sont entendues, elles peuvent transformer leurs communautés en des endroits prospères et sains. C'est pourquoi le Canada consacrera pas moins de 95 % de son aide internationale d'ici 2021-2022 à des initiatives visant à améliorer la vie des femmes et des filles.

« Parvenir à l'égalité des sexes est notre responsabilité commune et nous devons travailler ensemble pour atteindre cet objectif. Durant le Sommet du G7 de 2018, le Canada et ses partenaires ont annoncé un investissement de 3,8 milliards de dollars, le plus important en son genre, en vue de fournir une éducation de qualité aux femmes et aux filles en situation de crise ou de conflit. Quelques mois plus tard, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Canada a salué une contribution additionnelle de 527 millions de dollars de la part de ses partenaires. Ces fonds aideront les pays en développement à veiller à ce que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité et à une formation moderne axée sur les compétences.

« Poursuivant sur cette lancée, le Canada accueillera l'édition de 2019 de la conférence de l'organisme Women Deliver à Vancouver au mois de juin. Cet événement est le plus important rassemblement mondial portant sur la santé, les droits et le bien?être des femmes et des filles.

« Au cours de la Semaine du développement international, nous soulignons également les crises humanitaires qui font rage à travers le monde. Depuis longtemps, le Canada effectue un travail essentiel en matière d'aide humanitaire. Récemment, nous avons fourni une aide importante au Yémen et pris des mesures décisives pour répondre à la grave crise humanitaire qui touche le Myanmar. De plus, le Canada accueillera la 10e réunion ministérielle du Groupe de Lima à Ottawa, durant laquelle des représentants élus de plus d'une douzaine de pays discuteront de la crise politique, économique et humanitaire au Venezuela. Nous continuerons de travailler de près avec la communauté internationale et les Nations Unies pour protéger les droits de la personne et répondre aux besoins des personnes déplacées et des plus vulnérables.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à remercier les nombreuses personnes qui travaillent fort chaque jour pour réduire la pauvreté, promouvoir la paix et la sécurité, et veiller à ce que les gens à travers le monde profitent d'un avenir plus juste et égal. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 3 février 2019 à 09:00 et diffusé par :