/R E P R I S E -- Avis média - Un troisième week-end haut en couleur vous attend à la Fête des neiges/





MONTRÉAL, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - Un autre week-end festif vous attend, ce samedi et dimanche de 10 h à 17 h, à la Fête des neiges de Montréal. Rassemblez toute la famille et venez célébrer les joies de l'hiver avec Boule de neige et ses amis.

En primeur ce week-end, 2 et 3 février 2019

C'est le Week-end Télé-Québec à la Fête des neiges!

Samedi à 11 h 30 et 14 h, ne manquez pas La fête de la famille . Sept membres de la grande famille de Télé-Québec, incluant Monsieur Craquepoutte, Marc-André Coallier, Baragouin, Monsieur Ding Dong, Xodias, Bagou et Zalaé, se réunissent sur scène pour célébrer les 50 ans de la chaîne.

. Sept membres de la grande famille de Télé-Québec, incluant Monsieur Craquepoutte, Marc-André Coallier, Baragouin, Monsieur Ding Dong, Xodias, Bagou et Zalaé, se réunissent sur scène pour célébrer les 50 ans de la chaîne.

Dimanche à 13 h, venez affronter vos comédiens préférés de l'émission Cochon Dingue dans des joutes amicales de hockey bottine.

dans des joutes amicales de hockey bottine.

Samedi et dimanche, venez rencontrer les sympathiques et magnifiques mascottes de l'émission Robocar Poli . Poli et Heli attendront les enfants à la ligne d'arrivée des Trottinettes des neiges avec des surprises!

. Poli et Heli attendront les enfants à la ligne d'arrivée des Trottinettes des neiges avec des surprises!

Comme tous les week-ends de 12 h à 15 h, les parents retrouveront leur coeur d'enfant avec le Karaoké Passe-Partout .

. Dimanche à 11 h 30 et 14 h, Aminaux-Petfriend fera découvrir la faune indigène qui peuple notre pays grâce à des ateliers de découverte de la faune éducatifs et amusants.

éducatifs et amusants. Samedi et dimanche, Sylvain Tremblay , accompagné de George Papafilys , animeront la Zone Faim de Loup en vous offrant des performances mélangeant le blues, le rock et le folk, sans oublier certains de nos classiques québécois.

Les incontournables de la Fête des neiges

Descentes givrées ($)

Bateau de glace

Sculpture sur glace en direct

Tours de traîneaux à chiens ($)

Lancer de la hache

Camions de rues

Et une foule d'autres activités gratuites!

Dates : Samedi 2 février et dimanche 3 février 2019



Heures : 10 h à 17 h



Lieu : Parc Jean-Drapeau



Accès : Transports collectifs

Station de métro Jean-Drapeau





En voiture

Pont Jacques-Cartier, sortie parc Jean-Drapeau ou pont de la Concorde, par l'autoroute Bonaventure



Stationnement média : Stationnement P10 (deux espaces réservés aux médias)

À PROPOS DE LA FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL

La Fête des neiges de Montréal est produite par la Société du parc Jean-Drapeau grâce à la participation de la Ville de Montréal et des partenaires suivants : Cirque du Soleil, l'Association des stations de ski du Québec, La Course des Tuques, Minute Maid, Coors Light, La Presse, Rythme 105.7, CKOI 96.9, The Beat, Télé-Québec, Biosphère, musée de l'environnement, et Musée Stewart. Ce projet bénéficie également de la participation financière de Tourisme Montréal.

Images d'archives de la Fête des neiges : http://bit.ly/2StM0hG

Crédits : Société de parc Jean-Drapeau - Gilles Proulx

SOURCE SOCIETE DU PARC JEAN-DRAPEAU

Communiqué envoyé le 3 février 2019 à 07:00 et diffusé par :